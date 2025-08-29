Ondersteuning
lightstrips

Slimme lightstrips

Philips Hue lightstrips zijn eersteklas LED-strips. Verlicht elke ruimte. Creëer de perfecte sfeer. Briljanter wordt het niet!

41 producten
Flash Sale -25%
Close-up van de voorkant van Gradient lightstrip 2 meter

White and Color Ambiance

Gradient lightstrip 2 meter
Geïntegreerde LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Flash Sale -25%
Close-up van de voorkant van Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

White and Color Ambiance

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
Inclusief voeding
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

Maak kennis met onze LED strips

Vergelijk alle opties voor binnen en buiten.

Meer informatie
Flash Sale -25%
Close-up van de voorkant van Gradient Lightstrip verlengstrip, 1 meter

White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip verlengstrip, 1 meter
Geïntegreerde LED-lamp
Vereist een gradient lightstrip basisset
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Flash Sale -25%
Close-up van de voorkant van Lightstrip Outdoor, 5 meter

White and Color Ambiance

Lightstrip Outdoor, 5 meter
1x Lightstrip 5 m
Wit en gekleurd licht
Inclusief voeding
Slimme bediening met Hue Bridge*
Flash Sale -25%
Close-up van de voorkant van Lightstrip Plus verlengstrip V4, 1 meter

White and Color Ambiance

Lightstrip Plus verlengstrip V4, 1 meter
Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Flash Sale -25%
Close-up van de voorkant van Hue Solo lightstrip van 5 meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo lightstrip van 5 meter
Buigbaar, snijdbaar en niet verlengbaar
Bediening met onze awardwinnende app
RGBWW-LED-lampen, tot 1700 lumen
5 meter
Tot 40% korting
Close-up van de voorkant van Hue Solo lightstrip van 3 meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo lightstrip van 3 meter
Buigbaar, snijdbaar en niet verlengbaar
Bediening met onze awardwinnende app
RGBWW-LED-lampen, tot 1700 lumen
3 meter
Flash Sale -25%
Close-up van de voorkant van Lightstrip outdoor, 2 meter

White and Color Ambiance

Lightstrip outdoor, 2 meter
1x Lightstrip 2 meter
Wit en gekleurd licht
Inclusief voeding
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Bundel: Gradient lightstrip 2m basisset + 1m uitbreiding

Bundel: Gradient lightstrip 2m basisset + 1m uitbreiding
Schijnt meerdere kleuren licht tegelijk
Voeding inbegrepen
Bediening met Bluetooth of Bridge
2 meter basislichtstrip + 1 meter verlenging
Tot 40% korting
Close-up van de voorkant van Play gradient lightstrip voor PC

LIGHTSTRIPS

Play gradient lightstrip voor PC
Geschikt voor monitoren van 32 tot 34 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Tot 40% korting
Close-up van de voorkant van Play gradient lightstrip voor PC

LIGHTSTRIPS

Play gradient lightstrip voor PC
Geschikt voor monitoren van 32 tot 34 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hiervoor heb je een Hue Bridge nodig
Flash Sale -25%
Close-up van de voorkant van Play gradient lightstrip 75 inch

White and Color Ambiance

Play gradient lightstrip 75 inch
Geschikt voor tv's van 75” of groter
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
Handleiding voor lightstrips

Hoe installeer en configureer ik lightstrips?

Waar plaats je je lightstrips?

Kun je slimme lightstrips op maat knippen?

Hoe bevestig ik lightstrips aan het plafond?

Wat zijn slimme RGBWW- en RGBICWW-LED-strips?

Hoe helder geven de lightstrips licht?

Zijn lightstrips veilig?

lightstrips voor elke kamer

slimme lightstrips gebruiken

Hoe gebruik ik slimme lightstrips?

Ontvang tips over het gebruik van lightstrips voor binnen en buiten. Je kunt ze bijvoorbeeld over je veranda heen draperen of aan de rand van het plafond in je woonkamer hangen.
lightstrips voor de woonkamer

Lightstrips voor de woonkamer

Plaats de slimme lightstrips op verschillende plekken in de woonkamer om met accentverlichting de juiste sfeer te creëren.

Heb je vervangende onderdelen nodig voor je Philips Hue product?

Stroomkabel kwijtgeraakt tijdens een verhuizing? Heb je nieuwe bevestigingen nodig voor je Play gradient lightstrip? Zoek de vervangende onderdelen die je nodig hebt om de levensduur van je Philips Hue producten te verlengen. 

Onderdeel zoeken voor mijn product
Informatie over de garantie

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

