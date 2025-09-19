Ondersteuning
LED-buitenlampen

Slimme LED Buitenverlichting

Verlicht je tuinpad en creëer buiten de perfecte sfeer voor elke gelegenheid met mooie en krachtige slimme lampen.

Handleiding voor slimme LED-buitenverlichting

Wat zijn buitenwandlampen?

Hoe gebruik ik buitenverlichting als decoratie?

Wat is een sokkellamp?

Wat zijn slimme buitenlampen?

Kan ik slimme LED-buitenverlichting gebruiken met bewegingssensoren?

Hoe leg ik slimme tuinverlichting aan?

Meer informatie over slimme LED-buitenverlichting

slimme voordeurverlichting

5 ideeën voor voordeurverlichting om je huis te laten opvallen

Maak een perfecte eerste indruk op bezoekers van je woning met deze ideeën voor het gebruik van slimme buitenlampen.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

