Of je nu een leeslamp nodig hebt of een hoek van de kamer decoratief wilt verlichten, er is altijd een slimme vloerlamp die bij jou past.
Handleiding voor slimme LED-vloerlampen
Waar moet ik vloerlampen plaatsen in de woonkamer?
Waar moet ik vloerlampen plaatsen in de woonkamer?
Waar kan ik in mijn slaapkamer het beste LED-vloerlampen plaatsen?
Waar kan ik in mijn slaapkamer het beste LED-vloerlampen plaatsen?
Hoe helder moet een vloerlamp zijn?
Hoe helder moet een vloerlamp zijn?
Wat is een slimme vloerlamp?
Wat is een slimme vloerlamp?
Werken slimme LED-vloerlampen met spraakassistenten?
Werken slimme LED-vloerlampen met spraakassistenten?
Heb ik slimme lampen nodig voor vloerlampen?
Heb ik slimme lampen nodig voor vloerlampen?
Meer informatie over slimme LED-vloerlampen
Heb je vervangende onderdelen nodig voor je Philips Hue product?
Ben je tijdens een verhuizing een voedingskabel kwijtgeraakt? Of heb je nieuwe montagehaken nodig voor je Play gradient lightstrip? Zoek de vervangende onderdelen die je nodig hebt om de levensduur van je Philips Hue producten te verlengen.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.