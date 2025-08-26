Ondersteuning

Met Philips Hue heb je niet alleen toegang tot slimme functies, maar werken alle apparaten in je slimme woning naadloos met elkaar samen.

 

Een persoon die een kamer binnenkomt waarin een Hue MotionAware-bewegingsgebied is ingesteld voor bewegingsdetectie.

Hue MotionAware™

Verander je lampen in bewegingssensoren! Met MotionAware™ schakelen jouw lampen (of elke andere Hue lamp) zichzelf in of uit wanneer ze een aanwezigheid detecteren.

Deze innovatieve functie, die exclusief beschikbaar is met Bridge Pro, werkt door fluctuaties te meten in de sterkte van de Zigbee signalen die de lampen al naar elkaar sturen. 

MotionAware™ is eenvoudig in te stellen in de Hue app en het grote merendeel van de Hue lampen en apparaten ondersteunt deze functie.

Meer informatie

Meerdere detectiegebieden

De Hue app begeleidt jou in het maken van maximaal 4 bewegingsgebieden rondom je woning. Je kunt 3 tot 4 compatibele lampen toewijzen aan elk gebied.

Compatibel met Hue Secure

Ontvang meldingen en activeer alarmen wanneer indringers worden gedetecteerd in je bewegingsgebieden (abonnement vereist).

Volledig aanpasbaar

Kies hoe MotionAware™ zich gedraagt: definieer het detectiegebied, kalibreer de gevoeligheid, maak tijdvensters wanneer de detectie live is en selecteer welke lichten worden geactiveerd.

Past zich aan je ruimte aan

MotionAware™ leert na verloop van tijd automatisch over veranderingen in je kamers om optimale bewegingsdetectie te garanderen.

 

 

Een stel komt een woonkamer binnen, die is verlicht met het slimme warmwitte licht van een Philips Hue lamp.

Automatiseringen

Plan zelf wanneer je verlichting aan- of uitgaat – met instellingen die jij kiest.

Wakker worden en gaan slapen

Laat je lichten 's ochtends langzaam aangaan en dim ze voor het slapengaan voor een zachter ontwaken en een meer ontspannen bedtijdroutine.

Thuiskomen en Vertrekken.

Laat je lichten automatisch aangaan als je dichtbij huis bent en uitgaan als je weggaat.

Aanpassen

Kies jouw combinatie van lampen en instellingen om op elk gewenst moment in- of uit te schakelen.

Timers

Tel af met licht! Stel een timer in om je lampen na een bepaalde tijd te laten knipperen of van kleur te laten veranderen.

Een tv met surroundverlichting in blauwe en paarse tinten, die wordt bediend vanuit de Hue app waar verschillende lichtscènes te zien zijn.

Scènes

Het draait allemaal om de scène - en dat bedoelen we letterlijk. Scènes zijn de combinatie van de kleuren en helderheid van je lampen, die de stemming (of "ambiance") van de kamer bepalen.

De scènegalerij

Deze scènes zijn gemaakt door lichtontwerpers en zijn ingedeeld op stemming, gelegenheid (ja, we hebben kerstscènes!) en sfeer.

Effecten

Laat je lampen kaarsen, de kosmos, een onderwaterverkenning en nog veel meer nabootsen!

Scènes De hele dag

Deze scènes lopen over een periode van 24 uur en laten je verlichting gedurende de dag automatisch wisselen tussen verschillende instellingen.

Stijlen

Met verloopverlichting krijg je meer functionaliteit. Kies uit Lineair, Gespiegeld en Verspreid voor verschillende verlichtingslooks.

Een tv gesynchroniseerd met Philips Hue surroundverlichting in blauwe, roze en rode tinten, die overeenkomt met de actie op het scherm.

Hue Sync

Zie hoe je verlichting dimt, oplicht, knippert en van kleur verandert synchroon met TV, films, games en muziek.

Een Hue Secure camera, die is bevestigd aan een muur en live het beeld toont van een vrouw die in de tuin loopt.

Hue Secure

Het enige beveiligingssysteem voor thuis dat verlichting, camera's en sensoren echt integreert.

Ontdek systemen voor woningbeveiliging

MultiChime

Een deurbel die zowel zichtbaar als hoorbaar is. Stel een Hue deurbel in om je lampen te laten knipperen, een geluid af te spelen en direct een melding te ontvangen.

AI-gestuurde detectie

Weet of je camera of deurbel is geactiveerd door een persoon, dier, voertuig of pakje. Je kunt zelfs waarschuwingen voor bepaalde dingen uitschakelen of pushmeldingen krijgen voor belangrijke dingen.

Beveiligingsautomatiseringen

Stel een Mimic aanwezigheidsautomatisering in als onderdeel van je beveiligingssysteem, zodat je verlichting aan en uit gaat op de tijden die je verwacht als er iemand thuis is.

Volledige integratie in huis

Al jouw Hue apparaten werken naadloos met elkaar samen en je kunt ze allemaal bedienen met de Hue app.

Werkt met Hue

Philips Hue werkt samen met talloos veel andere apparaten, platformen en assistenten voor je slimme woning om je leven gemakkelijker te maken.

Ontdek wat werkt met de Philips Hue
Nieuwe Hue Bridge Pro en Philips Hue Bridge voor bedieningssystemen voor slimme verlichting thuis.

Upgrade naar Bridge of Bridge Pro

Kies voor het volledige assortiment aan mogelijkheden, inclusief automatiseringen, volledige controle over alle apparaten in je woning, Hue Sync en Hue Secure.

Koop Bridge en Bridge Pro

