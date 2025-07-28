Ondersteuning
LED lightstrips

Slimme LED Lichtsnoeren

Laat je woning stralen met decoratieve verlichting zoals slimme lichtsnoeren voor binnen en buiten.

Close-up van de voorkant van Festavia lichtslinger

White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger
Creëer een kleurverloop
500 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 40 m
Voor binnen en buiten gebruik

€ 359,99

Close-up van de voorkant van Festavia lichtslinger

White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger
Creëer een kleurverloop
100 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 8 m
Voor binnen en buiten gebruik

€ 119,99

Nieuw!

Hoe gebruik ik decoratieve lampen

Ontdek hoe je decoratieve lampen kunt gebruiken om voor elke gelegenheid de juiste sfeer te creëren.

Close-up van de voorkant van Festavia lichtslinger

White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger
Creëer een kleurverloop
250 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 20m
Voor binnen en buiten gebruik

€ 219,99

Handleiding voor slimme LED-lichtsnoeren

Hoe kan ik een lichtsnoer het beste ophangen?

Hoeveel meter lichtsnoer heb ik nodig?

Hoe gebruik ik slimme lichtsnoeren als decoratie?

Hoe gebruik ik decoratieve lichtsnoeren voor binnen?

Wat zijn de beste LED-lichtsnoeren voor de kerstboom?

Meer informatie over slimme LED-lichtsnoeren

Lightstrips voor Kerstmis

Verlichting van je kerstboom: tips en tricks

Haal het beste uit onze slimme lichtsnoeren door ze als kerstverlichting of feestelijke decoratie te gebruiken. Bekijk onze tips voor de feestdagen!
Lightstrips voor buiten

Hoe gebruik ik lichtsnoeren voor buiten als decoratie?

Lichtsnoeren voor buiten zijn niet alleen perfect voor de feestdagen: je kunt ze het hele jaar door als decoratie gebruiken. Of je ze nu in de voor- of achtertuin hangt, met onze slimme lichtsnoeren krijgt elke buitenruimte een betoverende sfeer.
Lightstrips voor de slaapkamer

Ideeën voor het gebruik van lichtslingers in de slaapkamer

Kerstverlichting, feestverlichting: hoe je ze ook noemt, met onze lichtsnoeren in je slaapkamer kun je een compleet eigen sfeer creëren.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

