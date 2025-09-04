Retourneren van je order

Je kan weigeren om de producten aan te nemen tijdens de levering of ze binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren. Neem contact op met Customer Service voor meer informatie over het retourneren van de producten. Je kan de producten gratis terugsturen en Philips HUE zal de aankoopprijs en de verzendkosten aan je terugbetalen wanneer we het product van je hebben ontvangen.