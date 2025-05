Weerbestendig (IP65)

Dit Philips Hue buitenarmatuur is speciaal ontworpen voor gebruik in buitenomgevingen en is uitvoerig getest om zijn prestaties te verzekeren. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer duidt op het beschermingsniveau tegen stof en het tweede cijfer op de vochtbestendigheid. Deze lamp is met IP65 ontworpen; dit betekent dat hij is beschermd tegen sproeiwater. Dit is een hoger beschermingsniveau dan IP44, dat gewoonlijk wordt toegepast als armaturen zich dicht bij de grond bevinden of een striktere bescherming vereisen in verband met bepaalde omgevingsomstandigheden.