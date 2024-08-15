MR16- vs. GU10-Lampen

Diese beiden Lampen sind kompakt und können das Licht genau dorthin lenken, wo Du es brauchst. Aber was ist der Unterschied zwischen MR16- und GU10-Lampen?

Die MR16-Lampe und die GU10-Lampe sind technisch gesehen beides MR16-Lampen. Die eine hat einen GU10-Sockel und die andere einen GU5.3-Sockel. Die Lampe mit GU5.3-Sockel ist einfach als MR16-Lampe bekannt geworden. Und die Lampe mit GU10-Sockel wird im Allgemeinen als genau das bezeichnet: „eine GU10". Im Folgenden bezeichnen wir die beiden Lampen als MR16 und GU10.

MR steht für „multifaceted refractor“ und bezieht sich auf die Form und das Design des oberen Teils der Lampe. Die Zahl nach MR bezieht sich auf den Durchmesser der Lampe in Achtelzoll – die 16 bedeutet in diesem Fall, dass die Lampe einen Durchmesser von 16/8 Zoll (oder 2 Zoll) hat.

GU steht für „general use“ und bezieht sich auf den Sockel oder die Fassung der Lampe. Die Zahl nach GU bezieht sich auf den Abstand zwischen den Stiften. GU10 hat einen Abstand von 10 mm, während GU5.3 einen Abstand von 5,3 mm hat.

Heute werden MR16- und GU10-Lampen häufig in Küchen, Fluren und Wohnzimmern verwendet – in der Regel als Teil eines Schienensystems, in Spots oder Deckeneinbauleuchten.

Ist es also relevant, welche Du verwendest? Auf den ersten Blick scheinen die beiden Lampen identisch zu sein – aber es ist wichtig, die richtige auszuwählen.