Schritt 2: Erstelle eine "Sonnenaufgangs"-Automatisierung

1. Öffne die Hue App → Wähle „Automatisierungen“ aus → Gehe auf das Pluszeichen in der rechten Ecke, um eine neue Automatisierung hinzuzufügen

2. Wähle „Mit Licht aufwachen“ aus und bestimme Dein Gerät (z. B. Twilight Lampe oder ausgewählte Hue Leuchten).

3. Stelle die Startzeit 20-30 Minuten vor Deinem eigentlichen Wecker ein (z. B. 6:00 Uhr).

4. Wähle eine schrittweise Erhöhung der Helligkeit: Beginne mit ~5% und gehe dann zur Weckzeit auf ~50%.

5. Wähle den Farbübergang aus: z. B. warmer Bernsteinton → weiches weißes Licht → Tageslichtweiß.

6. Verbinde die Automatisierung mit Deiner Schlafzimmerbeleuchtung. Speichern und aktivieren.

Schritt 3: Wähle Dein Farbtöne aus

Wähle in der gleichen Automatisierung die Farbpalette aus: Warme Bernsteintöne für die Anfangsphase, die dann zum Aufwachen in weiches weißes Licht oder Tageslichtweiß übergehen. Bei smarten Systemen kannst Du Sprachintegration hinzufügen („Alexa, guten Morgen“).

Schritt 4: Füge eine "Einschlafautomatisierung" hinzu

1. Wähle in der Hue App unter „Automatisierungen“ die Option „Schlafen gehen“ aus.

2. Lege die Auslösezeit fest (z. B. 22:30 Uhr).

3. Wähle einen Ausblendungseffekt: dimme über 15 Minuten auf 10 % und schalte dann ab.

4. Wähle warme Rot- oder Bernsteintöne aus, um Entspannung zu signalisieren.

5. Verknüpfe Schlafzimmerleuchten und richte eine beliebige Logik zum Pausieren/Überspringen ein (z. B. überspringen, wenn Du noch wach bist und liest).