Der Hue Essential Lightstrip stellt eine einfache und zugängliche Art dar, dekorative Beleuchtung in jeden Raum Deines Zuhauses zu bringen, ohne Kompromisse bei der Lichtqualität einzugehen. Der Essential Lightstrip schafft ein wunderschönes Ambiente, indem er die Wände in eine Mischung aus farbenfrohem Licht taucht, die zu jeder Stimmung oder Gelegenheit passt. Du kannst den Lightstrip ganz einfach hinter Fernsehern, unter Bücherregalen oder hinter Schlafzimmermöbeln installieren und verstecken. Passe den Lightstrip an, indem Du ihn so zuschneidest, dass er perfekt in jeden Raum passt. Mach den ersten Schritt in die Welt der smarten Hue Beleuchtung – steuere sie mit der Hue App oder mit Deiner Stimme über einen Smart Home Assistant, stelle Automatisierungen ein und wähle aus Dutzenden von Lichtszenen.

  • Personalisierbare Szenen und Effekte
  • RGBIC-Technologie
  • Zuschneidbar für beliebige Bereiche
  • Schalte mit einer Hue Bridge alle Funktionen frei
  • App- und Sprachsteuerung
Bist Du bereit für die spannende Welt der smarten Beleuchtung von Hue? Die Essential LED-Streifen bieten eine einfache, preiswerte und spaßige Möglichkeit, mit dem Hue System zu starten. Egal, ob Du nur ein Zimmer oder Dein gesamtes Zuhause mit dekorativer Stimmungsbeleuchtung ausstatten möchtest – die Hue Essential LED-Streifen bieten Dir die besten Funktionen, um jeden Raum mit Farben, Szenen und verspielten Effekten aufzuwerten – sogar mit Neonfarben. Die Produkte der Essential Familie lassen sich schnell und einfach installieren. Einfach die preisgekrönte Hue App herunterladen und die Steuerung und Anpassung vornehmen. Essential LED-Streifen sind auch mit den fortschrittlichen Produkten von Hue kompatibel, wenn Du für das nächste Level bereit bist.

Mit Millionen von Farben erweckst Du Dein Zuhause zum Leben – perfekt, um für jeden Anlass die richtige Stimmung zu schaffen. Ob Du die passende Stimmung für eine Feier, ein geselliges Beisammensein oder einfach nur zum Entspannen schaffen möchtest – mit den Hue Essential LED-Streifen kannst Du jeden Raum mit atemberaubenden Wall Washing-Effekten verwandeln. Willst Du kreativ werden? Gehe noch einen Schritt weiter und verwende LED-Streifen als direkte Beleuchtung. Neonlichteffekte sind eine auffällige Option, um Spiegel einzurahmen, Möbel zu betonen oder sogar eigene Wandkunst zu schaffen. Ob entspannt oder feierlich – Hue Essential LED-Streifen schaffen für jeden Moment das perfekte Ambiente.

Hue Essential LED-Streifen bieten mehr als nur einfache Beleuchtung – sie verwandeln Dein Zuhause in eine Leinwand mit lebendiger, individuell anpassbarer Beleuchtung. Entdecke die Szenengalerie in der Hue App, wo Du eine kuratierte Sammlung farbenfroher, thematischer Lichtszenen findest, die für jede Stimmung geeignet sind. Von der wohltuenden Wärme eines Sonnenuntergangs in der Savanne bis zu den lebhaften Pastelltönen von Cancún – für jeden Moment gibt es eine passende Kulisse. Wähle eine voreingestellte Szene, die zu Deiner Stimmung passt, gestalte Deine eigene oder tauche ein in dynamische Effekte wie funkelndes Sternenlicht oder den beruhigenden Schein eines Kamins. Egal, in welcher Stimmung Du gerade bist – mit den Essential LED-Streifen kannst Du Deiner Fantasie freien Lauf lassen!

Hue Bridge und Bridge Pro können eine ganze Reihe smarter Lichtfunktionen freischalten. Dazu gehören beeindruckende Lichteffekte, Surround-Beleuchtung zur Synchronisierung mit Deinem Home-Entertainment, die Integration von Hue Secure mit Lampen und Kameras, Sprachsteuerung mit smarten Assistenten sowie viele smarte Automatisierungen. Die Bridge Pro ist unsere fortschrittlichste smarte Steuerzentrale, die schneller ist, mehr Lampen und Zubehör unterstützt und mehr Funktionen freischaltet als zuvor. Die preisgekrönte Hue App ist ein intuitive und umfassende Möglichkeit, alle Deine Hue Essential LED-Streifen und alle anderen Hue Produkte, die Du in Zukunft hinzufügen möchtest, zu organisieren, zu steuern und anzupassen.

