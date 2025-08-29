Sei es eine Türklingelkamera an Deiner Haustür oder eine Kamera in Deinem Wohnzimmer – mit Hue Secure kannst Du selbst entscheiden, wie Du Dein Zuhause in Echtzeit überwachen möchtest. In diesem Leitfaden findest Du alles dazu, welche Kamera am besten für Dein Zuhause geeignet ist.
Leitfaden für den Vergleich smarter Secure Kameras
Hue
Philips Hue Secure Flutlicht Kamera
309,99 €
Hue
Secure Kamera schwarz, kabelgebunden
149,99 €
Hue
Secure Kamera inkl. Standfuß schwarz, kabelgebunden
169,99 €
Hue
Secure Kamera schwarz, kabellos
179,99 €
Hue
Secure Standfuß schwarz
49,99 €
29,99 €
Hue
Secure Outdoor-Kabel 3m
29,99 €
Hue
Secure Sicherungskabel
14,99 €
Hue
Secure Erdspieß-Kamerahalterung
39,99 €
23,99 €
Hue
Bridge smarte Schaltzentrale weiß
59,99 €
Hue
Secure Kontaktsensor schwarz
39,99 €
Hue
Hue Secure Starter-Set mit Kamera
349,99 €
Hue
Niedervolt-Netzteil Outdoor 40 Watt
49,99 €
Smarte Secure Kameras vergleichen
Kabelgebundene KameraMehr erfahren
Akku-KameraMehr erfahren
FlutlichtkameraMehr erfahren
Kabelgebundene TürklingelkameraMehr erfahren
2K Modell verfügbar
1080p Modell verfügbar
Bildaspekt
Eingebautes Licht
Für die Außennutzung geeignet
Montagehalterung
Leistung
Live-Ansicht
Nachtsicht
Zwei-Wege-Gespräch
Sendet bewegungsaktivierte Alarme
Funktioniert mit allen Hue Lampen¹
Videoverlauf ansehen²
Überwache Dein Zuhause in Echtzeit
Lass Dir Warnmeldungen direkt auf Dein Mobilgerät schicken. Schau was passiert – während es passiert – in einer kristallklaren Live-Ansicht. Deine Secure Kamera ist zuhause, Du musst es also nicht sein.
Vollständige Kontrolle von Sicherheitsfunktionen und Beleuchtung in nur einer App
Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Dein smartes Sicherheitssystem und die smarten Lampen in Deinem Zuhause. Verwalte Hue Kameras, Türklingelkameras und Sensoren. Erhalte sofortige Benachrichtigungen und löse Automationen oder Alarme aus – direkt über Dein Mobiltelefon. Füge smarte Lampen hinzu, um die Sicherheit zu erhöhen und konfiguriere Dein Setup in nur einer App.
Alle Hände frei dank Sprachsteuerung
Funktioniert mit Alexa, Google Assistant und Apple Home. Frage einfach nach, um die Kameraübertragung auf einem smarten Bildschirm anzusehen – egal, ob eine Bewegung erkannt wurde oder Du einfach etwas überprüfen möchtest.
Erfahre mehr über Smart Home Security
Fragen und Antworten zu smarten Secure Kameras
Wie viel kosten smarte Secure Kameras üblicherweise?
Haben die smarten Secure Kameras eine Audiofunktion?
Wie lange werden die Aufnahmen von smarten Secure Kameras gespeichert?
Welche smarte Secure Kameras funktionieren zusammen mit steuerungsfähigen Apps wie Alexa, Google Home oder Apple HomeKit?
Wo ist der beste Platz für meine smarte Secure Kamera?
Was ist die beste Türklingelkamera?
¹Erfordert eine Hue Bridge und mindestens eine Philips Hue Lampe (separat erhältlich).
²Erfordert ein Secure Abonnement (separat erhältlich).
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.