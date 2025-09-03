*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket
Verpasse nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung mit dem Hue Doorbell and Chime Bundle – erhalte sofortige Bewegungs- und Besuchswarnungen, schaue alles in 2K mit Starlight Technologie an und bleibe mit Zwei-Wege-Gesprächen von überall aus verbunden. Die Türklingel löst Deine Philips Hue Leuchten aus und sendet Echtzeit-Benachrichtigungen, während der Smart Chime akustische Warnungen ausgibt. Alles arbeitet nahtlos mit Hue Lichtern und Zubehör zusammen, um Deine Sicherheit zuhause zu erhöhen, am Tag und in der Nacht.
Produkt-Highlights
- 2K video resolution with wide angle view
- Motion detection triggers notifications and activates Philips Hue lights
- Two-way audio for easy communication
- Sound notification everywhere in your home
- Triggers sound alarms
Erhalte sofort Alarm, wenn eine Bewegung erkannt wird. Betrachte die Live-Videoübertragung und sprich mit den Besuchern über das eingebaute Mikrofon – so hast Du keine Probleme, auch wenn Du nicht zuhause bist.
Wenn die Videotürklingel eine Bewegung wahrnimmt, schaltet sich Deine Philips Hue Beleuchtung automatisch ein. Und wenn jemand an der Tür klingelt, blinken Deine Lichter sanft auf – damit Du weißt, dass jemand an Deiner Tür ist.
Sieh Dir den Live-Feed Deiner Videotürklingel auf kompatiblen Smart Displays mit Alexa, Google Assistant oder Apple Home an.
Genieße die 2K-Auflösung und eine 180°-Sicht von oben bis unten – perfekt, um Besucher wie auch Pakete vor Deiner Haustür zu entdecken.
Verwalte Deine Türklingel, den Klingelton und die Philips Hue Leuchten über die Hue App – Du brauchst nur diese. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, passe die Einstellungen an und bleibe von überall aus verbunden.
Erlebe scharfe, naturgetreue Videos zu jeder Stunde. Die Starlight Technologie verbessert die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet Dir eine klare Sicht in Farbe auf Deinen Haustürbereich – selbst bei fast völliger Dunkelheit.
Schließe den Smart Chime an einer beliebigen Steckdose in Deinem Zuhause an.
Erhalte akustische Alarme in Deinem Zuhause und sofortige Benachrichtigungen auf Deinem Telefon, wenn jemand an der Tür steht.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Kunststoff