Verpasse nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung mit dem Hue Doorbell and Chime Bundle – erhalte sofortige Bewegungs- und Besuchswarnungen, schaue alles in 2K mit Starlight Technologie an und bleibe mit Zwei-Wege-Gesprächen von überall aus verbunden. Die Türklingel löst Deine Philips Hue Leuchten aus und sendet Echtzeit-Benachrichtigungen, während der Smart Chime akustische Warnungen ausgibt. Alles arbeitet nahtlos mit Hue Lichtern und Zubehör zusammen, um Deine Sicherheit zuhause zu erhöhen, am Tag und in der Nacht.