Verpasse nie wieder einen Besucher oder ein Paket mit der Hue Video-Türklingel. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, wenn jemand an der Tür steht oder daran vorbeigeht. Sieh alles klar, Tag und Nacht, mit gestochen scharfen 2K-Videos und Starlight Technologie. Interagiere mit jedem von überall aus mit Zwei-Wege-Gesprächen, direkt vor Deiner Haustür. Aktiviere Deine Philips Hue Lampen mit Bewegungserkennung, um Deine visuelle Sicherheit zu erhöhen.