*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Kabelgebundene Hue Video-Türklingel
Verpasse nie wieder einen Besucher oder ein Paket mit der Hue Video-Türklingel. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, wenn jemand an der Tür steht oder daran vorbeigeht. Sieh alles klar, Tag und Nacht, mit gestochen scharfen 2K-Videos und Starlight Technologie. Interagiere mit jedem von überall aus mit Zwei-Wege-Gesprächen, direkt vor Deiner Haustür. Aktiviere Deine Philips Hue Lampen mit Bewegungserkennung, um Deine visuelle Sicherheit zu erhöhen.
Produkt-Highlights
- 2K video resolution with wide angle view
- Motion detection triggers notifications and activates Philips Hue lights
- Two-way audio for easy communication
- True color reproduction day and night
- Infrared night visibility
Wenn die Videotürklingel eine Bewegung wahrnimmt, schaltet sich Deine Philips Hue Beleuchtung automatisch ein. Wenn jemand an der Tür klingelt, blinken Deine Lichter sanft auf – damit Du weißt, dass jemand an Deiner Tür ist.
Erhalte sofort Alarm, wenn eine Bewegung erkannt wird. Betrachte die Live-Videoübertragung und sprich mit den Besuchern über das eingebaute Mikrofon – so hast Du keine Probleme, auch wenn Du nicht zuhause bist.
Die kabelgebundene Türklingel lässt sich in wenigen Schritten einrichten und passt problemlos in jedem Hauseingang.
Füge eine smarte, drahtlose Türklingel hinzu, die Dich überall im Zuhause benachrichtigt, damit Du immer weißt, wenn jemand an der Tür steht.
Verwalte Deine Türklingel, den Klingelton und die Philips Hue Leuchten über die Hue App – Du brauchst nur diese. Hole Dir sofortige Benachrichtigungen, passe die Einstellungen an und bleibe überall in Verbindung, direkt von Deinem Smartphone oder Tablet aus.
Genieße die 2K-Auflösung und eine 180°-Sicht von oben bis unten – perfekt, um Besucher wie auch Pakete vor Deiner Haustür zu entdecken.
Erlebe scharfe, naturgetreue Videos zu jeder Stunde. Die Starlight Technologie verbessert die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet Dir eine klare Sicht in Farbe auf Deinen Haustürbereich – selbst bei fast völliger Dunkelheit.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz und Weiß
Material
Kunststoff