Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Outdoor Lightstrip 2 Meter

Outdoor Lightstrip 2 Meter

Erweitere Deinen Außenbereich mit einem Philips Hue Outdoor Lightstrip in 2 Metern Länge und bringe Ambiente an Orte, an denen Dir dies zuvor nicht möglich war. Der Lightstrip besteht aus einem biegsamen Material und strahlt ein perfekt diffuses Licht ab – damit eignet er sich ideal für direkte und indirekte Beleuchtungsanwendungen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • 1 x 2 Meter Lightstrip
  • 1 x Netzteil
  • Weißes und farbiges Licht
Alle technischen Daten ansehen
Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Silikon

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Lichterkette/Lightstrip

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Technische Daten

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

