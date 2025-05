Vernetzte Deine kleinsten Leuchten – zum Beispiel Wand-, Tisch- oder Schreibtischleuchten – mit zwei Philips Hue White P45 E14 Lampen in Tropfenform. Diese kleinen Lampen erzeugen ein dimmbares, warmweißes Licht und lassen sich mit Bluetooth in einem Raum steuern. Schließe die Hue Bridge an, um sämtliche Funktionen zu nutzen.