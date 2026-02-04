TV Sync App oder HDMI Sync Box

Synchronisiere Deine Lichter mit den Inhalten auf Deinem Samsung TV. Mit einem Samsung TV ab dem Jahr 2022* kannst Du Dir die Hue TV Sync App im TV App Store herunterladen. Wenn Dein Samsung TV aus dem Jahr 2018 bis 2021 ist oder Du die Hue TV Sync App nicht in den Apps auf Deinem TV findest, benötigst Du eine HDMI Sync Box.