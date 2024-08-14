Hausautomatisierung mit smarter Beleuchtung

Um Dein Zuhause mit Philips Hue zu automatisieren, musst Du eine Hue Bridge verwenden. Das ist ein Hub für smarte Beleuchtung, der einfach an Deinen Internetrouter angeschlossen wird und in Deinem Zuhause als „Gehirn“ des gesamten Systems für smarte Beleuchtung fungiert.

Außerdem musst Du je nach Deinem Bedarf eine Kombination aus smarten Philips Hue Leuchtmitteln, Lampen, Sensoren und Kameras auswählen. Wenn Du gerade erst mit Philips Hue anfängst, sind eine Hue Bridge und diverse LED-Leuchtmittel und Lampen der einfachste Weg, von Heimautomatisierung zu profitieren.

Für eine noch ausgefeiltere Einrichtung kannst Du zudem erwägen, Hue Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich sowie Kameras einzusetzen. Diese aktivieren Deine Beleuchtung mittels Bewegungserkennung. Ein Timer ist dann nicht erforderlich. (Selbstverständlich kannst Du die Zeitfenster wählen, in denen die Sensoren und Kameras aktiv sein sollen!) Die Hue Secure Kameras können die Beleuchtung automatisch aktivieren und darüber hinaus auch Warnmeldungen senden. So kannst Du selbst entscheiden, ob Du Deine Beleuchtung Licht aktivieren möchtest oder nicht.

Sobald Du die Hardware installiert hast, musst Du die Hue App auf Dein Smartphone herunterladen. In der App kannst Du Deine gesamten Automatisierungen einrichten, sie steuern und optimieren.