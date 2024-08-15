MR16- vs. GU10-Lampen

12. September 2023
Erfahre mehr darüber wie sich Philips Hue MR16-Lampen und GU10-Lampen unterscheiden und finde heraus, für welche Du Dich entscheiden solltest und wie Du sie in Deinem Zuhause einsetzen kannst.
Der Unterschied zwischen MR16- und GU10-Lampen
Diese beiden Lampen sind kompakt und können das Licht genau dorthin lenken, wo Du es brauchst. Aber was ist der Unterschied zwischen MR16- und GU10-Lampen?
Die MR16-Lampe und die GU10-Lampe sind technisch gesehen beides MR16-Lampen. Die eine hat einen GU10-Sockel und die andere einen GU5.3-Sockel. Die Lampe mit GU5.3-Sockel ist einfach als MR16-Lampe bekannt geworden. Und die Lampe mit GU10-Sockel wird im Allgemeinen als genau das bezeichnet: „eine GU10". Im Folgenden bezeichnen wir die beiden Lampen als MR16 und GU10.
MR steht für „multifaceted refractor“ und bezieht sich auf die Form und das Design des oberen Teils der Lampe. Die Zahl nach MR bezieht sich auf den Durchmesser der Lampe in Achtelzoll – die 16 bedeutet in diesem Fall, dass die Lampe einen Durchmesser von 16/8 Zoll (oder 2 Zoll) hat.
GU steht für „general use“ und bezieht sich auf den Sockel oder die Fassung der Lampe. Die Zahl nach GU bezieht sich auf den Abstand zwischen den Stiften. GU10 hat einen Abstand von 10 mm, während GU5.3 einen Abstand von 5,3 mm hat.
Heute werden MR16- und GU10-Lampen häufig in Küchen, Fluren und Wohnzimmern verwendet – in der Regel als Teil eines Schienensystems, in Spots oder Deckeneinbauleuchten.
Ist es also relevant, welche Du verwendest? Auf den ersten Blick scheinen die beiden Lampen identisch zu sein – aber es ist wichtig, die richtige auszuwählen.
Was ist eine MR16-Lampe?
Viele vorhandene MR16-Lampen sind Halogenlampen, die älter und weniger energieeffizient als LED-Lampen sind. Wenn Du ältere Spots oder Schienensysteme mit Halogenlampen hast, ist es möglich, dass es sich dabei um MR16-Fassungen handelt. Bei genauerem Hinsehen wirst Du feststellen, dass MR16-Lampen einen 2-Stift-Sockel mit 12 Volt haben – zwei dünne Stifte, die Du einfach hineinsteckst.
Ein weiteres Indiz für ein MR16-System ist, dass es einen Transformator mit 12 Volt verwendet. Dies ist der grundlegende Unterschied zwischen GU10- und MR16-Lampen und der wichtigste Punkt, den Du bei der Aufrüstung Deiner Beleuchtung in Deinem Zuhause beachten solltest. Eine Standard GU10-Lampe funktioniert mit diesem System nicht – Du brauchst dafür eine MR16-Lampe.
Aufrüsten auf smarte MR16-Lampen
Wenn Du diese älteren Lampen auf smarte MR16-Lampen aufrüsten möchtest, hat Philips Hue das passende Angebot. Die neuen smarten MR16-Lampen sind die ideale Lösung für Deine vorhandenen MR16-Fassungen. Sie funktionieren mit der gleichen 12-Volt-Niederspannung wie herkömmliche MR16-Lampen. Hier kannst Du sehen, mit welchen Transformatoren die smarten MR16-Lampen von Philips Hue kompatibel sind.
Die smarten Philips Hue MR16-Lampen sind so hell wie eine 35 Watt-Halogenlampe. Sie sind also das perfekte smarte Upgrade für herkömmliche Lampen (und mit farbigem Licht sind sie sogar mehr als nur ein Upgrade). Außerdem sind sie genau wie jede andere Philips Hue Lampe smart. Füge sie in der Hue App hinzu, weise sie einem Zimmer zu und steuere sie mit der App, Deiner Stimme oder smartem Zubehör.
Was ist eine GU10-Lampe?
Im Gegensatz zu MR16-Lampen werden GU10-Lampen mit 240 Volt betrieben, also mit der gleichen Spannung wie das Stromnetz Deines Zuhauses. Das bedeutet, dass Du keinen Transformator benötigst, um die Spannung umzuwandeln. Smarte GU10-Lampen können in den entsprechenden Leuchten verwendet werden, z. B. als Teil eines Schienensystems, in Spots oder Deckeneinbauleuchten.
Die GU10-Lampe von Philips Hue bietet ebenfalls alle Vorteile von smarter Beleuchtung – App-Steuerung, Automatisierungen und Millionen von Lichtfarben. Du wirst feststellen, dass GU10-Lampen mit einem Durchmesser von 50 mm etwas kleiner als MR16-Lampen sind. Außerdem haben sie einen Bajonettsockel, der an zwei kleinen „Füßen“ zu erkennen ist, mit denen die Lampe fixiert wird.
Welche Lampe solltest Du wählen?
MR16- und GU10-Lampen sind aufgrund ihrer Größe und Spannungsanforderungen nicht austauschbar. Deine Wahl hängt von Deinen vorhandenen oder geplanten Leuchten ab.
Ich habe bereits MR16-Lampen und -Transformatoren
Entscheide Dich für smarte MR16-Lampen. Du kannst Deine vorhandenen konventionellen MR16-Lampen ganz einfach durch MR16-LED-Lampen ersetzen und sie dabei auch noch smart machen!
Ich habe noch keine Fassungen
Entscheidend ist, was Du mit Deinen Lampen erreichen möchtest. Verwende GU10-Fassungen und -Lampen für Deine Deckenleuchten, Schienen oder Spots, wenn Du Deine Lampen mit den üblichen 240 Volt betreiben und keinen Transformator verwenden möchtest. Transformatoren können zusätzlichen Platz beanspruchen, je nachdem, wo Du die Leuchten anbringen möchtest.
Wenn Du jedoch Bedenken wegen der Spannung hast, sind MR16-Lampen eine gute Option, da die Spannung reduziert ist. Wie auch immer Du Dich entscheidest, Du kannst immer Philips Hue verwenden – sowohl MR16- als auch GU10-Lampen sind in jeder gewünschten Lichtfarbe erhältlich.