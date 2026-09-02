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Dekorative Lampen

Verleihen Sie jedem Raum Persönlichkeit mit dekorativen LED-Streifen und Lichterketten. Gestalten Sie Ihren Raum mit individuell einstellbarer Helligkeit, Farben und Szenen. Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre für Entspannung, Unterhaltung oder Alltag.

93 Produkte
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Nahaufnahme der Vorderseite von Outdoor Lightstrip 5 Meter

Outdoor Lightstrip 5 Meter

1 x 5 Meter-Lightstrip
1 x Netzteil
Weißes und farbiges Licht
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m

Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
6000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m

Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
4800 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Neon Lightstrip für den Außenbereich 3 m

Neon Lightstrip für den Außenbereich 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m

Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von OmniGlow Lightstrip 3 m

OmniGlow Lightstrip 3 m

2700 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m

Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
2900 Lumen
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Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Festavia Lichterkette

Hue Festavia Lichterkette

Erstelle einen Farbverlauf
100 smarte Farb-LEDs
8-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 3 m

Flux Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von OmniGlow Lightstrip 5 m

OmniGlow Lightstrip 5 m

4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
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Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 10 m

Flux Lightstrip 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 5 m

Flux Lightstrip 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Essential Flex Lightstrip 10 m

Hue Essential Flex Lightstrip 10 m

RGBIC
Neon Color
Biegen in jede Form
App- und Sprachsteuerung
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Nahaufnahme der Vorderseite von TV Play Gradient Lightstrip 65"

TV Play Gradient Lightstrip 65"

Konzipiert für 65- bis 75-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Festavia Lichterkette

Hue Festavia Lichterkette

Erstelle einen Farbverlauf
500 smarte Farb-LEDs
40-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 6 m

Flux Lightstrip 6 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Essential Lightstrip 10 m

Hue Essential Lightstrip 10 m

RGBIC
Anpassbare Szenen
Zuschneidbar für beliebige Bereiche
App- und Sprachsteuerung
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung

21m lange Lichterkette als Erweiterung (Netzteil nicht im Lieferumfang)
30 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Solo Lightstrip 5 Meter

Hue Solo Lightstrip 5 Meter

Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
5 Meter
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Festavia Kugel-Lichterkette für den Außenbereich, 14 m

Hue Festavia Kugel-Lichterkette für den Außenbereich, 14 m

14 m lange Lichterkette
20 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
Nahaufnahme der Vorderseite von TV Play Gradient Lightstrip 55"

TV Play Gradient Lightstrip 55"

Konzipiert für 55- bis 60-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Neon Lightstrip für den Außenbereich 5 m

Neon Lightstrip für den Außenbereich 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen
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Leitfaden für dekorative Lampen

Wo eignen sich dekorative Lampen in meinem Zuhause am besten?

Wie wähle ich die richtige dekorative Beleuchtung für den Stil meines Zimmers aus?

Wie dekoriert man eine Pergola mit Lichterketten?

Wie kann ich dekorative Nachtlichter auswählen, die zu meiner Einrichtung passen?

Welche LED-Lampen sind am besten für die Weihnachtsdekoration geeignet?

Welche energieeffizienten Optionen gibt es für LED-Dekorationslampen zur Außenbeleuchtung?

Welche kugelförmigen Außenlampen eignen sich am besten für die Weihnachtsdekoration?

Wie kann ich dekorative Außenlampen sicher installieren?

Erfahren Sie mehr über dekorative Beleuchtung

Energieeffizienz von smarten LED-Lampen

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