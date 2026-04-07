Beleuchte den Außenbereich Deines Zuhauses und verleihe ihm mit stilvollen Außenwandleuchten Charakter. Wähle aus einer Vielzahl von Designs!
White
Inara Outdoor Wandleuchte schwarz
E27 LED-Lampe enthalten
Vintage-Lampe mit angenehm warmweißem Licht
netzstrombetrieben
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 110.00
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White & Color Ambiance
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 160.00
White & Color Ambiance
Hue Dymera Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich
Weiß- und Farblicht
Steuere jede Lampe einzeln
Steuerung per App oder Sprache
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist CHF 220.00
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White & Color Ambiance
Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 160.00
Sale
White & Color Ambiance
Resonate Outdoor einstrahlige Wandleuchte schwarz
ca. 10 Jahre Nutzungsdauer
Sofortiges Dimmen
Hue Bridge erforderlich
Aktueller Preis ist CHF 120.00
White & Color Ambiance
Econic Outdoor quadratische Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 190.00
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White & Color Ambiance
Discover Flutlicht
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 200.00
Sale
White & Color Ambiance
Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz
Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
240 x 190 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 170.00
White & Color Ambiance
Hue Impress Outdoor Wandleuchte (Niedervolt)
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
240 x 120 mm
PSU separat erhältlich
Aktueller Preis ist CHF 160.00
Sale
White & Color Ambiance
Impress Outdoor Wandleuchte schwarz
Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
240 x 120 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 150.00
White & Color Ambiance
Daylo Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 140.00
White & Color Ambiance
Daylo Outdoor Wandleuchte silber
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 150.00
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