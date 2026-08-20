Intelligente Leuchten

Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack
Aktueller Preis ist CHF 250.00
Hue Devote schlanke Deckenleuchte S, Doppelpack
Aktueller Preis ist CHF 165.00
Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
Aktueller Preis ist CHF 130.00
Perifo Schiene 1,5m schwarz
Aktueller Preis ist CHF 95.00
Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß
Aktueller Preis ist CHF 150.00
Perifo Schiene 1m schwarz
Aktueller Preis ist CHF 75.00
Datura Deckenleuchte
Aktueller Preis ist CHF 400.00
Perifo Schiene 1,5m weiß
Aktueller Preis ist CHF 95.00
Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte
Aktueller Preis ist CHF 210.00
Ensis Pendelleuchte schwarz
Aktueller Preis ist CHF 490.00
Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 29,1 cm weiß
Aktueller Preis ist CHF 110.00
Tento rundes WA LED-Deckenpanel 29,1 cm weiß
Aktueller Preis ist CHF 90.00
Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz
Aktueller Preis ist CHF 160.00
Deckenleuchte Datura, groß
Aktueller Preis ist CHF 400.00
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
Aktueller Preis ist CHF 170.00
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz
Aktueller Preis ist CHF 170.00
Hue Aurelle Quadratische Panelleuchte
Aktueller Preis ist CHF 145.00
Centris 4er Deckenspot
Aktueller Preis ist CHF 510.00
Tento rundes WA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß
Aktueller Preis ist CHF 120.00
Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
Aktueller Preis ist CHF 130.00
Hue Devote schlanke Deckenleuchte M
Aktueller Preis ist CHF 130.00
Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz
Aktueller Preis ist CHF 180.00
Deckenleuchte Datura, klein
Aktueller Preis ist CHF 300.00
Hue Devote schlanke Deckenleuchte S
Aktueller Preis ist CHF 90.00