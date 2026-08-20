Erstelle Dein Set
Calla Outdoor Sockelleuchte
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
105 x 252 mm
PSU separat erhältlich
Aktueller Preis ist CHF 140.00
Hue Impress Sockelleuchte (Niedervolt)
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
400 x 100 mm
PSU separat erhältlich
Aktueller Preis ist CHF 200.00
Calla Outdoor Sockelleuchte silber
Niedervolt
Edelstahl
104 x 252 mm
PSU separat erhältlich
Aktueller Preis ist CHF 155.00
Sockelleuchte Calla für den Außenbereich
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
104 x 402 mm
PSU separat erhältlich
Aktueller Preis ist CHF 180.00
Erstelle Dein Set
Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz
Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
400 x 100 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 200.00
Econic Outdoor Sockelleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 200.00
Nyro Outdoor Sockelleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 200.00
Turaco Outdoor-Sockelleuchte
Weißes und farbiges Licht
1100 Lumen
App- und Sprachsteuerung
Matter-Kompatibel
Aktueller Preis ist CHF 150.00
Neu
Lucca Sockelleuchte
Weißes und farbiges Licht
1100 Lumen
App- und Sprachsteuerung
Matter-Kompatibel
Aktueller Preis ist CHF 135.00
Lucca Outdoor Sockelleuchte anthrazit
E27 LED-Lampe enthalten
Warmweißes Licht (2700K)
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 130.00
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