So wird Fernsehen zu einem echten Erlebnis! Hue Screen Sync ist eine Plug-and-Play-Lösung, die Dir den Einstieg in die Welt von Hue Entertainment erleichtert. Bring sie einfach an Deinem Fernseher an und synchronisiere Bildschirminhalte in Echtzeit mit Deinen Hue Lampen. So entsteht in jedem Augenblick ein harmonisches Zusammenspiel aus Licht und Farbe. Synchronisiere Deine Lieblingsfilme, Serien oder Sportarten - egal, ob du über Deine bevorzugten Apps streamst oder Fernsehen schaust. Eine Fisheye‑Linse erfasst den gesamten Bildschirm von Rand zu Rand. Der fortschrittliche Synchronisations‑Algorithmus analysiert jede Farbe, um eine optimierte Lichtanpassung zu ermöglichen, sodass Deine Hue Lampen jede Aktion exakt widerspiegeln — selbst wenn sich die Lichtverhältnisse in Deinem Raum ändern. Richte Deinen Entertainment-Bereich in der Hue App ein, synchronisiere Deine Lampen mühelos mit Hue Play Screen Sync und gestalte Dein Erlebnis anschließend individuell an das an, was du gerade anschaust.

Einfache Plug-and-Play Lösung

Inhalte per Hue App synchronisieren

Vollbildaufnahme mit Fisheye-Objektiv

Fortschrittlicher Algorithmus zur Farbanpassung

Lässt sich nahtlos in Dein Hue System integrieren