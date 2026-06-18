Wusstest Du, dass unser Gehirn erkennen kann, welche Tageszeit ist, wenn das Licht auf unsere Augen fällt? Wenn Deine Kinder ihre Abende in hell erleuchteten Räumen verbringen, kann das ihr Gehirn austricksen: Es glaubt dann, es sei noch Tag –, und das bringt ihren natürlichen Schlafrhythmus durcheinander. Sie fühlen sich dann wieder wacher, auch wenn eigentlich Schlafenszeit ist! Achte also gut darauf, das Licht am Abend zu dimmen.

Kleiner Tipp: Stell doch in der Philips Hue App eine „Einschlafautomatik“ ein. Diese Automatisierung dimmt das Licht langsam, bis es aus ist, und signalisiert so, dass es Zeit zum Schlafen ist.