Nachtlichter und Ideen für die Beleuchtung von Kinderzimmern

Nachtlichter und Ideen für die Beleuchtung von Kinderzimmern

15. Juli 2024

Sind wir mal ehrlich, kein Kind hört gerne: „Es ist Zeit fürs Bett!“ Aber anstatt diese gefürchteten Worte zu nutzen, könntest Du auch Nachtlichter verwenden, damit Deine Kinder langsam müde werden können und in einen tiefen Schlafen gleiten.

Nachtlichter für Kinder

Das richtige Nachtlicht fürs Kinderzimmer nimmt Deinen Kindern nicht nur die Angst vorm „Monster unter dem Bett“, sondern ermutigt sie auch, in ihrem eigenen Zimmer zu schlafen.

Probiere diese Nachtlicht-Ideen für Kinder aus, um Deine Kleinen in den Schlaf zu wiegen.

1. LED Nachtlicht Lampe

Schlaf ist für die Entwicklung jedes Kindes unerlässlich. Mit LED-Licht können Sie Ihren Kindern dabei helfen, einzuschlafen und tief durchzuschlafen.

2. Gedämpftes Nachtlicht

Wusstest Du, dass unser Gehirn erkennen kann, welche Tageszeit ist, wenn das Licht auf unsere Augen fällt? Wenn Deine Kinder ihre Abende in hell erleuchteten Räumen verbringen, kann das ihr Gehirn austricksen: Es glaubt dann, es sei noch Tag –, und das bringt ihren natürlichen Schlafrhythmus durcheinander. Sie fühlen sich dann wieder wacher, auch wenn eigentlich Schlafenszeit ist! Achte also gut darauf, das Licht am Abend zu dimmen.

Kleiner Tipp: Stell doch in der Philips Hue App eine „Einschlafautomatik“ ein. Diese Automatisierung dimmt das Licht langsam, bis es aus ist, und signalisiert so, dass es Zeit zum Schlafen ist.

Mutter sagt Tochter gute Nacht in einem schwach beleuchteten Schlafzimmer

3. Tragbare Nachtlichter

Weil sich die Schlafgewohnheiten und Vorlieben von Kindern mit der Zeit ändern, ist die Möglichkeit, das Nachtlicht auf dem Beistelltisch einfach am nächsten Abend mit zum Schreibtisch zu nehmen, besonders wertvoll. Tragbare Nachtlichter geben Dir die Flexibilität, verschiedene Orte auszuprobieren, damit Du sehen kannst, was für Dein Kind am besten funktioniert.

Erfahre mehr über die Philips Hue Gos Beweglichkeit.

4. Wandmontierte Nachtlichter

Mit dem richtigen Schlafzimmerlicht an der Wand kannst Du eine Leuchte direkt als Arbeitslicht, Umgebungslicht und sogar als Nachtlicht nutzen. Smarte Wandleuchten können sich an die Tageszeit oder den Moment anpassen. So kannst Du das Licht für die Hausaufgabenzeit hell einstellen, es später zur Entspannung dimmen und dann, zur Schlafenszeit, auf ein Nachtlicht reduzieren.

Lass Dich von weiteren Ideen für Schlafzimmer-Wandleuchten inspirieren.

5. Nachtlicht Leuchten für Kinder

Die Lichter im Kinderzimmer sollten leicht zugänglich und bedienungsfreundlich platziert sein, damit Deine Kinder sie schnell finden und im Dunkeln einschalten können. Mit einer zusätzlichen Nachttischlampe neben dem Bett kannst Du Deine Kinder dazu ermuntern, vor dem Einschlafen ein Buch zu lesen.

Kleiner Tipp: Wenn sich die Lampen in den Kinderzimmern nicht neben dem Bett befinden, solltest Du im Betracht ziehen, stattdessen einen smarten Dimmschalter zu verwenden. Die tragbaren und batteriebetriebenen Dimmschalter können auf dem Nachttisch der Kinder platziert werden, damit sie nachts jederzeit gut darauf zugreifen können.

6. Kinderzimmer Deckenleuchten

Ebenso wie die Wandleuchten können sich auch die Deckenleuchten im Kinderzimmer an jede Tageszeit anpassen – vom Aufwachen bis zum Schlafengehen. Durch die Verwendung eines Dimmschalters kann diese Sorte Leuchte auch als Nachtlicht verwendet werden, damit Dein Kinder bei der perfekten Menge an Licht tief und fest einschlafen kann.

7. Zubehör für Kinderzimmerbeleuchtung

Wenn Dein Kinder häufig mitten in der Nacht aufstehen, um sich ein Glas Wasser zu holen oder auf die Toilette zu gehen, könntest Du einen Bewegungsmelder installieren, der sie mit Licht durch das Haus führt. Ein Bewegungssensor ermöglicht Dir, Deine Beleuchtung abends auf eine bestimmte Einstellung zu setzen – in diesem Fall auf ein schwaches warmes Leuchten, das hilft, sie in einem schläfrigen Zustand zu halten.

Möchtest Du, dass Deine Kinder noch mehr die Steuerung ihrer Lichter übernehmen können? Mit der sprachgesteuerten Beleuchtung können sie ihrem Licht bequem vom Bett aus sagen, was es tun soll. Du hilfst Deinen Kindern so nicht nur, schneller einzuschlafen, sondern förderst auch ihr Verantwortungsbewusstsein, wenn Du sie in den Entscheidungsprozess über die Beleuchtung ihres Zimmers mit einbeziehst.

Entdecke, wie Philips Hue Schlafzimmerbeleuchtung Dir dabei helfen kann, diese Ideen für das Nachtlicht Deiner Kinder anzupassen.

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay