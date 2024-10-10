Die besten Beleuchtungsideen für das Wohnzimmer

11. Oktober 2024
Wenn man zu Hause ist, verbringt man die meiste Zeit im Wohnzimmer. Ob Du Deine Gäste unterhalten oder Dich nach einem langen Tag auf der Couch entspannen möchtest, die Beleuchtung in Deinem Wohnzimmer spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die richtige Stimmung zu schaffen oder Dir beim Entspannen zu helfen. In unseren Lichttipps für Dein Wohnzimmer erfährst Du alles, was Du wissen musst, um Dein Wohnzimmer zu jedem Anlass schön und passend zu beleuchten.
Finde die richtigen Leuchtmittel und Lampen für Dein Wohnzimmer
Wir unterscheiden zwischen Stimmungslicht sowie Akzent- und funktionaler Beleuchtung. Für jede dieser Kategorien benötigst Du verschiedene Lichtquellen, egal ob Dein Wohnzimmer groß oder klein ist. Durch geschickte Auswahl aus diesen drei Beleuchtungsarten kannst Du die Atmosphäre in Deinem Wohnzimmer verändern.
Der Schlüssel zur richtigen Lichtatmosphäre in Deinem Wohnzimmer ist die Wahl der richtigen Leuchten für jeden Teil Deines Tages. Beachte, dass die Leuchten und Lampen zu Deiner Inneneinrichtung und Deinen Möbeln passen sollten.
Stimmungslicht im Wohnzimmer
Stimmungslicht ist eine stimmungsvolle Beleuchtung, die den Raum gleichmäßig ausfüllt. Du suchst nach Ideen für die Deckenbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer? Am besten kombinierst Du zwei verschiedene Arten von Deckenleuchten so, dass die richtige Balance zwischen stimmungsvollem Licht und nützlicher Beleuchtung entsteht.
Leuchten für Stimmungslicht
Pendelleuchten, Wandleuchten oder Einbau-Spots können alle kombiniert werden, um dekorative Akzente zu setzen. Deckenpanels sind eine weitere Möglichkeit. Und wenn Du auf der Suche nach einer Deckenleuchte mit echtem Wow-Faktor bist, wird Dich das Deckenpanel Datura nicht enttäuschen! Die Datura hat zwei dimmbare Lichtquellen, die Du auf jede beliebige Farbkombination einstellen kannst. Ihre große Hauptleuchte strahlt das Licht gleichmäßig nach unten, während ihre Hintergrundbeleuchtung für diffuses Licht an der Decke sorgt. Das 2-in-1-Deckenpanel Datura ist ein wunderschöner Blickfang. Die Leuchte ist in vier schlanken, eleganten, rahmenlosen Formen erhältlich:
Elegante Wohnzimmerleuchten
Tisch- und Stehleuchten sind eine einfache und flexible Möglichkeit, im Wohnzimmer Lichtakzente zu setzen. Setze farbfähige smarte Lampen in Deine vorhandenen Wohnzimmerleuchten ein. Dann kannst Du das Licht dimmen und auf jede beliebige Farbe einstellen. Die Tischleuchten Hue Flourish oder Hue Iris sind eine dezente und elegante Lichtlösung. Du möchtest Leben in eine langweilige Ecke bringen? Die Hue Signe Gradient Stehleuchte passt mit ihrem schlanken Design selbst in die kleinsten Räume. Nachdem Du Deine Wohnzimmerleuchten positioniert hast, kannst Du für alle eine Lichtszene festlegen und die passende Stimmung für Deine Party, einen Filmabend oder zum Entspannen auf dem Sofa erzeugen!
Leuchten für die funktionale Zwecke
Die für das Wohnzimmer passende funktionale Beleuchtung zum Lesen oder für Spieleabende mit der Familie erzielst Du am besten mit tiefhängenden Pendelleuchten, Deckenleuchten oder Steh- und Tischleuchten. Besonders gut eignen sich Pendelleuchten, weil sie die Bewegung im Raum nicht behindern. Es liegen keine Stromkabel herum, über die Du stolpern könntest!
Leuchten für die Akzentbeleuchtung
Werde kreativ mit Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer! Mit Akzentbeleuchtung kannst Du besondere Merkmale wie einen Kamin oder einzelne Gegenstände, wie Bilder, hervorheben. Akzentleuchten können sogar selbst zum Blickfang werden.
Philips Hue Lightguide Lampen sind ein hervorragendes Beispiel dafür! Die aus kristallklarem Glas mundgeblasenen Hue Lightguide Lampen sind ein echtes Schmuckstück. Die Reflektionen aus dem inneren Leuchtstab und der Beschichtung erzeugen zusätzlich zu der besonderen Form der Lampe einen einzigartigen Lichteffekt. Es gibt sie als kleine und große Globeform, in Ellipsen- und Dreiecksform und als Edison Lampe. Setze sie als perfekte Ergänzung zu Deiner Einrichtung in Deine vorhandenen Tischleuchten ein (kein Lampenschirm erforderlich!). Oder hänge sie mit der passenden stoffumwickelten Kordel und der elegant geformten Abdeckung über Deinen Couchtisch oder Deine Leseecke.
Ideen für LED-Lightstrips für das Wohnzimmer
Für alles, was Du in Deinem Wohnzimmer tun möchtest, brauchst Du das passende Ambiente. Mit LED-Lightstrips für Innenräume kannst Du nichts falsch machen. Damit kannst Du das Licht in Deinem Wohnzimmer immer an die jeweilige Stimmung und Aktivität anpassen, angefangen bei einem romantischen Abend bis hin zu einem ausgiebigen Spieleabend.
Da in Deinem Wohnzimmer verschiedene Bereiche zu beleuchten sind, solltest Du mehrere Lichtlösungen in Betracht ziehen. In der Philips Hue Lightstrip Produktfamilie gibt es eine Reihe smarter LED-Lightstrips für lange Flächen wie an der Decken oder für kleinere Flächen wie Bücherregale.
Entdecke unsere Lightstrips und finde das für Dein Wohnzimmer passende Produkt.
Mit Hue Lightstrips hast Du unglaublich vielseitige Möglichkeiten, Deine Möbel mit smartem Licht hervorzuheben. Sie lassen sich nach Belieben biegen und formen, damit Du Licht und Farbe an jeden gewünschten Ort bringen kannst.
Weitere Möglichkeiten für Licht im Wohnzimmer
Überlege genau, welche Lichtquellen Du benötigst, um Dein Wohnzimmer gleichmäßig auszuleuchten, vor allem wenn es besonders groß ist oder wenig Tageslicht erhält. Einbauspots und Wandleuchten sind eine großartige Kombination für die Grundbeleuchtung großer Räume. Hohe, verstellbare Stehleuchten oder Pendelleuchten, die Licht von oben spenden, sind die ideale Lösung für dunkle Winkel oder Leseecken. LED-Lightstrips erzeugen in dunklen Bereichen wie hinter dem Fernseher, in Vitrinen oder bei Zimmerpflanzen einen sanften und gleichmäßigen Lichteffekt.
Tipp: Erzeuge die von Dir gewünschte Stimmung mit einer Lichtszene in der Hue App. Du kannst Deine Favoriten speichern und später jederzeit wieder aufrufen!