Die besten Beleuchtungsideen für das Wohnzimmer

Werde kreativ mit Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer! Mit Akzentbeleuchtung kannst Du besondere Merkmale wie einen Kamin oder einzelne Gegenstände, wie Bilder, hervorheben. Akzentleuchten können sogar selbst zum Blickfang werden.

Philips Hue Lightguide Lampen sind ein hervorragendes Beispiel dafür! Die aus kristallklarem Glas mundgeblasenen Hue Lightguide Lampen sind ein echtes Schmuckstück. Die Reflektionen aus dem inneren Leuchtstab und der Beschichtung erzeugen zusätzlich zu der besonderen Form der Lampe einen einzigartigen Lichteffekt. Es gibt sie als kleine und große Globeform, in Ellipsen- und Dreiecksform und als Edison Lampe. Setze sie als perfekte Ergänzung zu Deiner Einrichtung in Deine vorhandenen Tischleuchten ein (kein Lampenschirm erforderlich!). Oder hänge sie mit der passenden stoffumwickelten Kordel und der elegant geformten Abdeckung über Deinen Couchtisch oder Deine Leseecke.