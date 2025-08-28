Verknüpfe Deine Hue Lampen mit Google Assistant und verwende die Sprachsteuerung. So kannst Du alle smarten Geräte in Deinem Zuhause zusammen nutzen.
Was Du alles benötigst
Besorge Dir alle Deine Google Home und Philips Hue Geräte, die Du für die Einrichtung brauchst.
Philips Hue Lampen
Alle Deine Philips Hue Geräte, ob Lampen oder Leuchten oder alles oben aufgeführte, sind mit Google Home kompatibel.
Google Assistant-fähiges Gerät
Wähle aus einer Reihe von Google-Produkten aus, die Google Assistant unterstützen, oder verwende einfach Dein Mobilgerät!
Google Home App
Lade die Google Home App auf Dein Mobilgerät herunter.
Hue Bridge (für volle Funktionalität)
Du kannst Philips Hue zwar über Bluetooth mit Google Home verbinden, wenn Du aber noch mehr Funktionen haben möchtest, einschließlich der Unterstützung für Matter, benötigst Du die Hue Bridge.
Mit der Hue Bridge einrichten
- Wenn ja, dann öffne die Google Home App.
- Tippe auf das Pluszeichen (+) oben links.
- Tippe auf „Gerät einrichten".
- Tippe auf „Funktioniert mit Google”.
- Wähle aus der Liste in der nächsten Ansicht Philips Hue aus. Du kannst dorthin scrollen oder in der Ansicht oben „Philips Hue“ eingeben.
- Du wirst auf die Seite Deines Philips Hue Kontos weitergeleitet. Tippe auf Ja, um der Google Home App die Berechtigung zur Steuerung Deiner Hue Lampen zu erteilen. Die App verknüpft Philips Hue mit Google Assistant.
- Tippe auf das Pfeil-zurück-Symbol, um zur Hauptansicht der Google Home App zurückzukehren. Alle Philips Hue Lampen und Zimmer werden jetzt aufgelistet.
Sag einfach: „OK Google...“.
Sobald Du Philips Hue mit Google Home verbunden hast, kannst Du Deine Lampen mit Deiner Stimme steuern!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the kitchen.”
“Turn on the beside lamp.”
“Turn the bedroom blue.”
“Set Spring blossom in the living room.”
“Dim the lights to 60%.”
Fragen und Antworten
Welches mit dem Google Assistant funktionierende Gerät kann ich zur Steuerung meiner Philips Hue Lampen verwenden?
Welches mit dem Google Assistant funktionierende Gerät kann ich zur Steuerung meiner Philips Hue Lampen verwenden?
Warum erscheint meine Philips Hue Lampe nicht in der Google Home App?
Warum erscheint meine Philips Hue Lampe nicht in der Google Home App?
Was soll ich tun, wenn ich meine Philips Hue Lampen nicht über den Seamless Setup-Prozess von Google mit meinem Google Assistant verbinden kann?
Was soll ich tun, wenn ich meine Philips Hue Lampen nicht über den Seamless Setup-Prozess von Google mit meinem Google Assistant verbinden kann?
Welche Vorteile hat die Verbindung mit Google Home über Matter in der Hue App?
Welche Vorteile hat die Verbindung mit Google Home über Matter in der Hue App?
Wie verbinde ich mich mit Google Home über Matter in der Hue App?
Wie verbinde ich mich mit Google Home über Matter in der Hue App?
Welche Google Home-Funktionen werden über Matter unterstützt?
Welche Google Home-Funktionen werden über Matter unterstützt?
Wenn ich Matter für meine Google Home-Integration aktiviere, geht dann irgendetwas von meiner aktuellen Einrichtung verloren?
Wenn ich Matter für meine Google Home-Integration aktiviere, geht dann irgendetwas von meiner aktuellen Einrichtung verloren?
Unterstützen alle Google Home- und Google Nest-Geräte Matter?
Unterstützen alle Google Home- und Google Nest-Geräte Matter?
Kompatibel mit Matter
Verbinde Dich noch einfacher mit Google Assistant – mit der Hilfe von Matter. Das Matter Protokoll ist nahtlos, sicher und die Zukunft von Smart Homes.
Kompatibel mit Matter
Verbinde Dich noch einfacher mit Google Assistant – mit der Hilfe von Matter. Das Matter Protokoll ist nahtlos, sicher und die Zukunft von Smart Homes.
Kontaktiere uns
Wir helfen Dir immer gerne! Sieh Dir weitere Fragen und Antworten an oder nimm Kontakt mit uns auf, wenn Du mehr Unterstützung beim Koppeln von Philips Hue mit Google Home benötigst.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.