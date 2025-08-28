Wenn ja, dann öffne die Google Home App.

Tippe auf das Pluszeichen (+) oben links.

Tippe auf „Gerät einrichten".

Tippe auf „Funktioniert mit Google”.

Wähle aus der Liste in der nächsten Ansicht Philips Hue aus. Du kannst dorthin scrollen oder in der Ansicht oben „Philips Hue“ eingeben.

Du wirst auf die Seite Deines Philips Hue Kontos weitergeleitet. Tippe auf Ja, um der Google Home App die Berechtigung zur Steuerung Deiner Hue Lampen zu erteilen. Die App verknüpft Philips Hue mit Google Assistant.