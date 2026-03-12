Festavia Eiszapfen‑Lichterkette – 8,5 m, 250 LEDs (Netzteil nicht enthalten)
Aktueller Preis ist CHF 210.00
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Über Festavia Eiszapfen‑Lichterkette – 8,5 m, 250 LEDs (Netzteil nicht enthalten)
Lass das Licht von oben herabströmen und verwandle Deinen Raum mit strahlenden Farben. Für den Außenbereich konzipiert, hängen Festavia Eiszapfen Lichterketten in einer Reihe zarter Stränge, ideal zum Schmücken von Dächern oder Balkonen. Eiszapfen-Lichterketten eignen sich hervorragend für die winterliche Festzeit oder als alltägliche Dekoration. Dank der Schutzklasse IP54 sind sie wetterfest und können das ganze Jahr über draußen bleiben. Jeder Strang erstrahlt in einem lebendigen Farbverlauf aus mehreren Farben oder in warmweißem bis kaltweißem Licht. Damit kannst Du Deine Räume für jeden Anlass individuell gestalten. Entdecke noch mehr Magie, wenn Du Festavia zusammen mit einer Hue Bridge nutzt! Für ein besonders intensives Erlebnis synchronisiere Deine Lichter mit Musik und beobachte, wie sie zu jedem Beat tanzen. Festavia ist nahtlos in das Hue System integriert und erstrahlt im Einklang mit Deinen Hue Außenleuchten. Sie lässt sich über die Hue App und Sprachassistenten mühelos steuern und konfigurieren. Schließe sie mit einem T-Verbinder (separat erhältlich) an Dein vorhandenes Niedervolt-System an oder baue mit einem Netzteil (separat erhältlich) ein neues Niedervolt-System auf.
- 8,5 m mit 250 LEDs
- Weiß- und Farbverläufe
- Musiksynchronisation und dynamische Effekte
- Niedervolt-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
- Nutzung im Außenbereich
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103180018
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Transparent
- Material
- PC, PVC
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 15'000
- Nennlebensdauer
- 15'000
- Umgebungstemperaturbereich
- -20 bis +45 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- -
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 2
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 12
Lichterkette/Lightstrip
- Verlängerung möglich
- Ja
- Eingangsspannung
- 24V
- Länge
- 8'850 mm
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Balkon, Außenbereich, Patio
- Stil
- Zeitlos
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103180018
- Nettogewicht
- 0.84 kg
- Bruttogewicht
- 1.15 kg
- Höhe
- 156 mm
- Länge
- 114 mm
- Breite
- 226 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004456804
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.5
- Leistung
- 14.6
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 0.016
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 13'350
- Gesamte Höhe
- 500 mm
- Gesamte Länge
- 13'350 mm
- Kabellänge bis zur ersten LED
- 4'500 mm
- Länge der Lichterkette
- 8'850 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 200
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges Licht (RGBIC)
- Netzstrom
- 24 V
- IP-Code
- IP54
- Schutzklasse
- Klasse III
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Lichtleistung von 2.700 K
- 150
- LED-Lichtabstand
- 150 mm
- Hochfrequenz-Sensor
- Nicht anwendbar
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Nein
- Montageoptionen
- Geländer, Wand
Die Lampe
- Bauform
- Icicles
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Nicht anwendbar
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden