Bring ausdrucksstarke Lichtakzente in Dein Wohnzimmer, Deinen Essbereich oder Dein Homeoffice – mit den ikonischen Nanoleaf Triangle Panels. Integriere sie ganz einfach in Dein Hue System, indem Du das enthaltene Philips Hue Wall Light Modul in eines der Panels einklickst. Dank der nahtlosen Integration steuerst und personalisierst Du Deine Nanoleaf Panels gemeinsam mit Deinen Hue Lampen direkt in der Hue App. Gestalte individuelle Wanddesigns und integriere sie in Deine Hue Lichtszenen und Automationen – für ein ganzheitliches Lichterlebnis im gesamten Raum. Egal, ob Du die perfekte Stimmung für einen Filmabend schaffen oder Deinen Arbeitsplatz beleben möchtest: Deine Nanoleaf Panels profitieren jetzt von der vollen Hue Experience.



15 Triangle Panels + Wandleuchtenmodul

Steuerung per Hue App und Sprache

Hue App Steuerung: bis zu 100 Panels

Integriere Nanoleaf in Deine Lichtszenen

Erlebe ein raumweites Lichterlebnis

Einfache Einrichtung in der Hue App