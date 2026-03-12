Set: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge

Schöpfe den Leistungsumfang deines Heimkinos voll aus! Schaffe mit dem Play Gradient Lightstrip für Fernseher zwischen 55 und 65 Zoll und der beiliegenden Hue Bridge eine ideale Surround-Beleuchtung im gesamten Fernsehbereich.

Weißes und farbiges Licht

Für optimale TV Surround Beleuchtung

Konzipiert für 55 bis 65 Zoll Fernseher