Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Stelle sicher, dass Du alles hast, was Du benötigst

Erstelle Dein Set
Bridge Pro

Bridge Pro

CHF 100.00

Für ein(e) Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack) ist eine Bridge erforderlich

Über Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Dieses Produkt ist für smarte Lampen. Das kabelgebundene Modul sorgt dafür, dass Deine Philips Hue Leuchten mit Strom versorgt und steuerbar bleiben, auch wenn jemand den Wandschalter ausschaltet. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Nach der Installation kannst Du mit Deinem vorhandenen Schalter nutzen, um Leuchten in Räumen und Zonen zu steuern oder mit einem einfachen Tastendruck durch Deine bevorzugten, voreingestellten Lichtszenen zu wechseln. Erfordert eine Hue Bridge, die für die lokale Steuerung eine zuverlässige Zigbee Verbindung nutzt, sodass Deine Leuchten auch bei WLAN-Ausfall reagieren. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Sorgt dafür, dass Hue Lampen erreichbar bleiben
  • Macht vorhandene Schalter smart
  • Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen
  • Ohne Batterie, Neutralleiter erforderlich
  • Hue Bridge erforderlich

Angesagte Produkte

Eckiges Deckenpaneel Tento – klein

Eckiges Deckenpaneel Tento – klein

Sanftes Dimmen
29,5 x 29.5 cm
Bis zu 1340 Lumen
Synthetisches Profil

CHF 110.00

Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen

Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen

Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten

CHF 55.00

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay