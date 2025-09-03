Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White A60 - Smarte Lampe E27 - 800 (4er-Pack)

A60 - Smarte Lampe E27 - 800 (4er-Pack)

Bring warmweißes Licht (2700K) in Premium-Qualität in Dein Zuhause mit unserer smarten Lampe. Eine maximale Helligkeit von 810 Lumen und die Möglichkeit, das Licht extrem niedrig zu dimmen: Stelle Deine Lampe mit der Hue App ganz nach Deinen Wünschen stufenlos von voller Helligkeit bis auf 0,2 % ein.

Produkt-Highlights

  • Up to 810 lumens
  • Warm white light
  • Low dimming to 5%
  • Control using app or voice
Technische Daten

Nutzlebensdauer

  • Anzahl der Schaltzyklen

    50'000

  • Nennlebensdauer

    25'000

Umweltschutz

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

