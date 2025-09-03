Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Basis Starter-Set: 2 smarte Lampen B22 (806 lm)

Basis Starter-Set: 2 smarte Lampen B22 (806 lm)

Tritt ein in die Welt der smarten Beleuchtung mit diesem Philips Hue Basis Starter-Set mit zwei einstellbaren Farb- und Tunable White Lampen, die Du ganz einfach von gemütlichem Warmweiß bis Kaltweiß einstellen kannst. Schaffe die perfekte Stimmung mit sanftem Dimmen, Millionen von Farben und einer Bibliothek von Lichtszenen, die von unseren Experten entworfen wurden – oder kreiere Deine eigene! Stelle eine Verbindung zu der mitgelieferten Hue Bridge her und nutze unendlich viele Features. Steuere Dein Licht mit Deiner Stimme, der App oder einem beliebigen smarten Zubehör.

Sockel

Lichtfarbe

Modell

Pack

Form

Produkt-Highlights

  • Up to 806 lumens
  • Warm-to-cool white (2200-6500K)
  • Dimmable to 2%​ brightness
  • Essential color light
  • Hue Bridge included
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Steuere Lampen mit Deiner Stimme*

Steuere Lampen mit Deiner Stimme*

Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.

Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen

Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen

Verwandele Dein Zuhause mit mehr als 16 Millionen Farben. Erzeuge sofort die zu jedem Ereignis passende Atmosphäre. Ein Fingertipp genügt und schon entsteht eine festliche Partystimmung. Verwandele Dein Wohnzimmer in ein Kino, verschönere Deine Einrichtung mit farbigen Akzenten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Kreiere mit angenehm warmem Weißlicht die passende Stimmung

Kreiere mit angenehm warmem Weißlicht die passende Stimmung

Hue Lampen und Leuchten verwenden verschiedene weiche Weißtöne. Sie sind dimmbar vom hellen Tageslicht bis zum schummerigen Nachtlicht. Mit diesen smarten Lampen und Leuchten erfüllst Du Dein Zuhause mit der für Dich gerade passenden Intensität warmen Lichts.

Unterhaltung bei intelligenter, farbiger Beleuchtung

Unterhaltung bei intelligenter, farbiger Beleuchtung

Mit den 16 Millionen Farben von Philips Hue gibt es keine Grenzen – Du kannst Dein Heim zum perfekten Partyort machen, eine Gutenachtgeschichte lebendig machen und vieles mehr. Mit den voreingestellten farbigen Lichtszenen kannst Du jeder Zeit für ein echtes Sommerfeeling sorgen oder mit eigenen Fotos ganz besondere Erinnerungen erneut erleben.

Intelligente Heimautomatisierungszentrale: Hue Bridge

Intelligente Heimautomatisierungszentrale: Hue Bridge

Die Hue Bridge ist ein essentieller Bestandteil jedes intelligenten Philips Hue-Beleuchtungssystems. Sie ist das „Gehirn“ der Bedienung und kommuniziert mit den intelligenten Leuchten und der Hue-App, um sicherzustellen, dass alles gut zusammenwirkt. Dazu ermöglich sie intelligente Automatisierungsfunktionen wie die Planung von Routinen und Timern.

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    60 x 109

Design und Materialausführung

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Hue Bridge

Die Lampe

Der Schalter

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

