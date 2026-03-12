In der Gradient Signe Pole vereinen sich anspruchsvolles architektonisches Design und smarte Beleuchtung. Mit ihrem eleganten, raffinierten Design-Statement fügt sie sich nahtlos in die Einrichtung Deines Zuhauses ein. Platziere das minimalistische, ultraschlanke Profil senkrecht an der Wand im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimbüro, schließe die Leuchte an die Steckdose und betone mit ihrem Lichtschein die Besonderheiten des Raums. Die fortschrittliche Gradient‑Technologie taucht Wände sanft in fließende Lichtverläufe und verleiht dem Raum Wärme und Tiefe. Wechsel mühelos zwischen Warmweißen-Tönen für eine entspannte Atmosphäre und sanften, dekorativen Farbverläufen, um die richtige Stimmung zu schaffen. Die Gradient Signe Pole überzeugt mit hochwertig verarbeitetem schwarzem Aluminium und sorgt für einen eleganten, modernen Look in Deinem Zuhause. Die preisgekrönte Hue App bietet Dir smarte Steuerung, Automatisierungen und personalisierte Szenen, die auf Deinen Lebensstil zugeschnitten sind.

Weiß und Farbverlauf

Wallwashing-Effekte

Ultra-niedriges Dimmen bis 0,1 %

Ultraflaches Profil

Schwarze Aluminiumoberfläche