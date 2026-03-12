Gradient Signe Pole
Über Gradient Signe Pole
In der Gradient Signe Pole vereinen sich anspruchsvolles architektonisches Design und smarte Beleuchtung. Mit ihrem eleganten, raffinierten Design-Statement fügt sie sich nahtlos in die Einrichtung Deines Zuhauses ein. Platziere das minimalistische, ultraschlanke Profil senkrecht an der Wand im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimbüro, schließe die Leuchte an die Steckdose und betone mit ihrem Lichtschein die Besonderheiten des Raums. Die fortschrittliche Gradient‑Technologie taucht Wände sanft in fließende Lichtverläufe und verleiht dem Raum Wärme und Tiefe. Wechsel mühelos zwischen Warmweißen-Tönen für eine entspannte Atmosphäre und sanften, dekorativen Farbverläufen, um die richtige Stimmung zu schaffen. Die Gradient Signe Pole überzeugt mit hochwertig verarbeitetem schwarzem Aluminium und sorgt für einen eleganten, modernen Look in Deinem Zuhause. Die preisgekrönte Hue App bietet Dir smarte Steuerung, Automatisierungen und personalisierte Szenen, die auf Deinen Lebensstil zugeschnitten sind.
- Weiß und Farbverlauf
- Wallwashing-Effekte
- Ultra-niedriges Dimmen bis 0,1 %
- Ultraflaches Profil
- Schwarze Aluminiumoberfläche
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149589
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Aluminium
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50'000
- Umgebungstemperaturbereich
- +5 bis +35 °C
- Nennlebensdauer
- 25'000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbar
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Mobil
- Nein
- Steckertyp
- Typ C, Typ G
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 360
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- 90
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 127.5
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Home Office, Wohnzimmer, Arbeitszimmer
- Stil
- Modern
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103149589
- Nettogewicht
- 0.92 kg
- Bruttogewicht
- 2.25 kg
- Höhe
- 138 mm
- Länge
- 1'906 mm
- Breite
- 177 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004322301
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.1
- Leistung
- 20
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 20
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 2'500
- Gesamte Höhe
- 1'795 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Durchmesser
- 22 mm
- Lichttechnologie
- Nicht anwendbar
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- n/a
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II und III
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Stehend
Die Lampe
- Bauform
- Linear
- Lichtleistung
- 2550 lm bei 6500K
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 8.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden