*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Neu
Hue Festavia Kugel-Lichterkette für den Außenbereich, 14 m
Schaffe ein gemütliches Licht oder eine farbenfrohe Partyatmosphäre auf Deiner Terrasse, Veranda oder einem anderen Ort mit Außenbeleuchtung. Diese Lichterkette aus bruchsicheren kugelförmigen Lampen strahlt brillantes farbiges oder weißes Licht aus, ob mit Farbverlauf oder zur Wiedergabe animierter Lichteffekte. Dank des sicheren Niedervoltsystems kann sie mit dem mitgelieferten Netzteil an eine vorhandene Steckdose angeschlossen werden.
Länge
Pack
Produkt-Highlights
- 14 m with 20 bulbs
- Bright 50 lumen replaceble bulbs
- Full-spectrum light (1000-20000K)
- Music sync and dynamic effects
- Low-volt power supply included
Einfache Plug-&-Play-Einrichtung
Festavia Globe Lichterketten sind ein Niedervolt-System. Du kannst sie einfach mit dem mitgelieferten Netzteil an eine vorhandene Steckdose anschließen. Es ist keine komplizierte Neuverkabelung notwendig. Du kannst auch weitere Lichterketten zu einer vorhandenen Niedervolt-Installation hinzufügen und sie problemlos mit Deinen anderen Außenleuchten im gesamten Außenbereich verbinden. Die Globe Lichterketten lassen sich nicht direkt aneinanderreihen: Was Du aber tun kannst, ist, zwei Ketten über das im Erweiterungspaket enthaltene T-Verbindungsstück an das Netzteil anzuschließen.
Gegen jedes Wetter gerüstet
Ob Regen, Schnee oder Sonnenschein: Festavia Kugel-Lichterketten sind für den ganzjährigen Einsatz konzipiert. Wozu wegpacken? Lass sie einfach für jeden Anlass hängen. Für alle Fälle sind die gläsern wirkenden Lampen wasserdicht, wetterfest, bruchsicher und austauschbar!
Party in kräftigen Farben, entspanne dich bei warmem Lichtschein
Dank farbfähiger, integrierter LEDs mit Chromasync™-Technologie erstrahlt die Festavia Globe Lichterkette in kräftigem Weißlicht und satten Farben – perfekt für besondere Momente im Außenbereich. Du spielst Musik für eine Party? Synchronisiere sie mit Deinen Songs und beobachte, wie die Musik die Farben in Bewegung bringt. Zeit zum Entspannen? Dimme das Licht auf den sanftesten warmweißen bis kaltweißen Lichtschein. Schaffe eine besonders gemütliche Atmosphäre mit einer Lichtszene oder einem besonderen Effekt – zum Beispiel funkelndem Kerzenlicht.
Das Licht und Seele Deiner Party
Ob ein- oder ausgeschaltet – die kugelförmigen Lampen der Festavia Lichterkette im stilvollen Lightguide Design sind ein wunderschöner Blickfang für Deinen Außenbereich. In jeder Lightguide Lampe steckt ein markantes Innenrohr, das Farbe, Helligkeit und Lichtverteilung für optimale Effekte ausbalanciert. Stelle sie ganz nach Deinen Wünschen ein: Lege einen Farbverlauf mit mehreren Farben entlang der Lichterkette fest, wähle aus saisonalen Lichtszenen oder nutze spezielle Lichteffekte. So ist Dein Licht perfekt auf die Partystimmung, besondere Anlässe oder entspannte Momente im Freien abgestimmt.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik