Schaffe eine stimmungsvolle Außenatmosphäre mit dem perfekten Lichtakzent. Der OmniGlow Outdoor Lightstrip sorgt in jedem Moment für makellos sanfte Farbverläufe – ganz gleich, ob Du auf der Terrasse mit Freunden zusammen bist, dich auf dem Rasen entspannst oder Gäste an Deiner Haustür begrüßen. Die moderne OmniGlow-Technologie verhüllt sichtbare LED-Punke und erzeugt eine gleichmäßige Lichtverteilung auf der gesamten Länge der Leuchte. Du musst den Lightstrip nicht verstecken. Bringe ihn sichtbar an und verwende ihn als direkte Beleuchtung. OmniGlow sorgt nicht nur für die passende Stimmung. Mit 2.100 Lumen ultrahellem Weißlicht ist sie auch eine äußerst praktische Außenbeleuchtung. Wechsle mühelos zwischen schönem Ambiente und Arbeitsbeleuchtung. Verlege OmniGlow an Terrassenrändern, Wänden, Balkonen und sogar an den Fassaden, Dachlinien und Wegen Deines Zuhauses. Das wetterfestes Design bietet das ganze Jahr über eine zuverlässige Leistung. Schneide den Lightstrip auf die passende Länge zu und versiegele ihn mit dem separat erhältlichen Versiegelungsset. Genieße mühelose Steuerung, individuelle Anpassung und Automatisierungen mit der Hue App und Sprachassistenten.

Ultrasanfte Farbverläufe dank OmniGlow Technologie

Präzise Chromasync-Farbanpassung

Extrem helles, naturgetreues weißes Licht

Bis zu 2.100 Lumen

Zuschneiden und wieder versiegeln (Set separat erhältlich)