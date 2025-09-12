Support
Mit dem Philips Hue White & Color Ambiance Starter-Set verleihst Du jedem Raum eine besondere Atmosphäre. Das Set enthält 3 smarte Farblampen, eine Hue Bridge und einen Hue Smart Button. Damit erhältst Du volle Kontrolle über die Lampen, den Zugang zur Hue App und endlos viele Features.

Produkt-Highlights

  • Nutzungsdauer ca. 10 Jahre
  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Steuerung mit Hue Smart Button
  • Philips Hue Bridge enthalten
  • Weißes und farbiges Licht
