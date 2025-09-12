Verwende das Kabel, um für die LED-Streifen Hue Flux und Flux ultra-bright dunkle Unterbrechungen der Beleuchtung zu schaffen. Füge 50-cm-Kabel (1,6 Fuß) zwischen zwei LED-Streifen an Stellen ein, an denen kein Licht leuchten soll. Es ist flexibel und ideal für Umrandungen von Türrahmen, Regalen, Treppen oder anderen Oberflächen dort, wo nichts leuchten soll.