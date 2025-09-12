Hue Flux Halterung 4er-Pack
Mit diesen speziell entwickelten Montagehalterungen kannst Du Deine Hue Flux und Flux ultra-bright LED-Streifen auf jeder Oberfläche im Haus anbringen oder umpositionieren. Schrauben und Klebeband sind im Lieferumfang enthalten und sorgen für eine einfache Montage an Unterschränken und auf strukturierten Wandflächen, mit Unterstützung langer Installationen. Das transparente Design sorgt für ununterbrochene Lichtkonsistenz und ‑qualität.
Produkt-Highlights
- Einfache Installation der LED-Streifen
- Inklusive Schrauben und Klebeband
- Robustes transparentes Design
- 10er-Pack
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Transparent
Material
PC