Mit einer einfach zu montierenden Verlängerung, die mit den LED-Streifen Hue Flux und Hue Flux ultra-bright kompatibel ist, kannst Du größere Innenräume ausleuchten. Erlebe ein nahtloses Erlebnis, ohne Kompromisse für das Ambiente oder die Lichtqualität einzugehen. Bringe Gradients mit satter Farbe und hellem, echtem Weißlicht in noch mehr Ecken Deines Zuhauses. Die Chromasync™ Technologie sorgt für präzise Farbübergänge für ein makelloses Erscheinungsbild der Beleuchtung.