Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85" + HDMI Sync Box 4K
CHF 240.00
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Über Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85" + HDMI Sync Box 4K
Tauche mit diesem Entertainment Sync Set in die Welt von Hue Entertainment ein. Das Set enthält eine Play HDMI Sync Box 4K sowie einen farbfähigen Gradient Lightstrip. Verbinde Set-Top-Boxen und Streaming-Sticks mit der Sync Box und synchronisiere die TV Inhalte mit dem Lightstrip. Genieße farbenfrohe, Wallwashing-Effekte mit Farbverläufen, die nahtlos auf alles auf dem Bildschirm reagieren. Die Sync Box unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz Bildwiederholrate und ermöglicht Dir hochauflösendes Fernsehen mit sofort reagierenden Lichteffekten. Richte alles mühelos in der Hue App ein und genieße Deine Lieblingsfilme, Serien und Spiele wie nie zuvor!
- Unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz
- Wandflutungseffekte mit Farbverlauf
- Geeignet für Fernseher bis zu 85 Zoll
- Einfaches, kompaktes Design
- Steuerung und Konfiguration über die Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103189868
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz und Weiß
- Material
- PVC, Silikon
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25'000
- Umgebungstemperaturbereich
- -20 bis +40 °C
Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb
- 0 % <H<80 % (nicht kondensierend)
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- 80
- CCT max Lichtleistung
- 6'500
- Gesamtlichtleistung
- 1'450
- Lichtleistung von 4.000 K
- 1'050
- Lichtleistung von 2.700 K
- 1'050
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
Lichterkette/Lightstrip
- Zuschneiden möglich
- Ja
- Verlängerung möglich
- Nein
- Höhe
- 6 mm
- Eingangsspannung
- 220V-240V
- Länge
- 3'500 mm
- Breite
- 14.5 mm
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103189868
- Nettogewicht
- 0.81 kg
- Bruttogewicht
- 1.16 kg
- Höhe
- 226 mm
- Länge
- 74 mm
- Breite
- 262 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004447709
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8721103189868
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.5
- Leistung
- 14.5
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 1'500
- Gesamte Breite
- 14.5 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe
- 1'450
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte
- 1450
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Montageoptionen
- PC, Fernseher
- LED integriert
- Ja
Hue Bridge
- Frequenzband
- NA
- Max. Anzahl Lampen
- 10
- Montageoptionen
- Desktop
- Netzteil
- Nein
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 16 oder höher
- Sprachassistenten (Hue Bridge erforderlich)
- Amazon Alexa, Google Assistant
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate, 36 Monate für eine Bridge ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Product Documentation
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden