Tauche mit diesem Entertainment Sync Set in die Welt von Hue Entertainment ein. Das Set enthält eine Play HDMI Sync Box 4K sowie einen farbfähigen Gradient Lightstrip. Verbinde Set-Top-Boxen und Streaming-Sticks mit der Sync Box und synchronisiere die TV Inhalte mit dem Lightstrip. Genieße farbenfrohe, Wallwashing-Effekte mit Farbverläufen, die nahtlos auf alles auf dem Bildschirm reagieren. Die Sync Box unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz Bildwiederholrate und ermöglicht Dir hochauflösendes Fernsehen mit sofort reagierenden Lichteffekten. Richte alles mühelos in der Hue App ein und genieße Deine Lieblingsfilme, Serien und Spiele wie nie zuvor!

Unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz

Wandflutungseffekte mit Farbverlauf

Geeignet für Fernseher bis zu 85 Zoll

Einfaches, kompaktes Design

Steuerung und Konfiguration über die Hue App