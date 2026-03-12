Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 55"
Aktueller Preis ist CHF 360.00
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Über Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 55"
Schöpfe den Leistungsumfang deines Heimkinos voll aus! Schaffe mit diesen zwei Play-Lightbars in Schwarz und dem Play Gradient Lightstrip für Fernseher zwischen 55 und 65 Zoll eine ideale Surround-Beleuchtung im gesamten Fernsehbereich.
- Weißes und farbiges Licht
- Für TV-Umgebungen
- Hue Bridge erforderlich
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870765
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
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- Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 55"
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