Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 55"

Schöpfe den Leistungsumfang deines Heimkinos voll aus! Schaffe mit diesen zwei Play-Lightbars in Schwarz und dem Play Gradient Lightstrip für Fernseher zwischen 55 und 65 Zoll eine ideale Surround-Beleuchtung im gesamten Fernsehbereich.

Weißes und farbiges Licht

Für TV-Umgebungen

Hue Bridge erforderlich