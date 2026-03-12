Wandpaneel Starterset, Hexagon

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Wandleuchten Wandpaneel Starterset, Hexagon
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Möchtest Du informiert werden, wenn das Produkt wieder verfügbar ist?

Melde Dich an, damit Du per E-Mail benachrichtigt wirst, wenn dieses Produkt wieder verfügbar ist. Wir senden Dir diese E-Mail nur einmal. Weitere Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.

Datenschutzbestimmungen für Philips Hue
  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Wandpaneel Starterset, Hexagon

Nanoleaf Shapes, die über das Philips Hue Wandleuchtenmodul mit Philips Hue kompatibel sind. Steuere Deine Panels gemeinsam mit Deinen anderen Leuchten über die Hue App. Nur zusammen mit dem Philips Hue Wandleuchtenmodul erhältlich. Nicht separat erhältlich.

  • Nanoleaf-Lichtpaneele
  • Funktioniert mit Philips Hue über das Wandleuchtenmodul
  • Steuerung über die Hue App, Sprachsteuerung und Zubehör
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay