OmniGlow Outdoor-Wiederversiegelungsset
Aktueller Preis ist CHF 10.00
Aktueller Preis ist CHF 10.00
Finde heraus, wann Du bestellen kannst
Du erhältst eine E-Mail, sobald dieses Produkt wieder bestellbar ist. Wir senden Dir diese E-Mail nur einmal. Weitere Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.
Über OmniGlow Outdoor-Wiederversiegelungsset
Mit dem Outdoor-Wiederversiegelungsset kannst Du Deinen OmniGlow Outdoor Lightstrip individuell anpassen, damit er perfekt zu Deinem Außenbereich passt. Nachdem Du den Lightstrip auf die gewünschte Länge zugeschnitten hast, verwende das mitgelieferte Dichtmittel, den Steckerund die Abdeckkappe, um den Lightstrip wieder sicher zu versiegeln und wetterfesten Schutz zu erhalten. Das speziell für OmniGlow Outdoor Lightstrips entwickelte Set sorgt für ein sauberes, professionelles Finish und erhält gleichzeitig die zuverlässige Leistung im Außenbereich.
- Individuell auf die passende Länge zuschneidbar
- Bewahrt die Witterungsbeständigkeit
- Enthält Dichtmittel, Verschlussstopfen und Endkappe
- Professionelle Optik
- Für OmniGlow Outdoor Lightstrips
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103208071
Design und Materialausführung
- Material
- Silikon
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103208071
- Nettogewicht
- 0.02 kg
- Bruttogewicht
- 0.03 kg
- Höhe
- 36 mm
- Länge
- 36 mm
- Breite
- 72 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004424001
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 5 mm
- Gesamte Länge
- 12 mm
- Gesamte Breite
- 12 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden