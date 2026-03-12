OmniGlow Outdoor-Wiederversiegelungsset

Nahaufnahme der Vorderseite von Zubehör OmniGlow Outdoor-Wiederversiegelungsset
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Über OmniGlow Outdoor-Wiederversiegelungsset

Mit dem Outdoor-Wiederversiegelungsset kannst Du Deinen OmniGlow Outdoor Lightstrip individuell anpassen, damit er perfekt zu Deinem Außenbereich passt. Nachdem Du den Lightstrip auf die gewünschte Länge zugeschnitten hast, verwende das mitgelieferte Dichtmittel, den Steckerund die Abdeckkappe, um den Lightstrip wieder sicher zu versiegeln und wetterfesten Schutz zu erhalten. Das speziell für OmniGlow Outdoor Lightstrips entwickelte Set sorgt für ein sauberes, professionelles Finish und erhält gleichzeitig die zuverlässige Leistung im Außenbereich.

  • Individuell auf die passende Länge zuschneidbar
  • Bewahrt die Witterungsbeständigkeit
  • Enthält Dichtmittel, Verschlussstopfen und Endkappe
  • Professionelle Optik
  • Für OmniGlow Outdoor Lightstrips
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