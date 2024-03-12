Support

Anleitung zur Einrichtung

Einrichtung eines Starter-Sets

Jedes Philips Hue Starter-Set ist im Handumdrehen eingerichtet. Lege Deine Lampen, Deine Hue Bridge und all Dein smartes Zubehör bereit, um das Abenteuer smartes Lichtsystem zu beginnen.

Vor der Einrichtung

  1. Stecke das Kabel Deiner Hue Bridge in eine Steckdose.
  2. Schließe die Hue Bridge mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel an Deinen WLAN-Router an.
Hue Bridge verbinden

3. Warten Sie, bis die ersten beiden Lichter angehen.

4. Bringe Deine Lampen in einer Leuchte oder Fassung an und schalte sie ein.

Starter-Set einrichten

  1. Lade die Hue App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.
  2. Öffne die Hue App. Dein Smartphone sollte mit demselben WLAN-Netz verbunden sein wie die Hue Bridge.
  3. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Deine Hue Bridge mit der App zu verbinden.
  4. Die App sucht nach Lampen, wenn Deine Hue Bridge erfolgreich verbunden wurde. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
  5. Enthält Dein Starter-Set Zubehör, kannst Du es einfach gleichzeitig hinzufügen:

So richtest du einen Hue Dimmschalter ein

So richtest Du einen Hue Smart Button ein

Wir helfen gerne

Wenn Du beim Einrichten Deines Hue Starter-Sets noch mehr Hilfe benötigst, dann lies unsere FAQ oder wende Dich an den Philips Hue Support. 

