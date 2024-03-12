Jedes Philips Hue Starter-Set ist im Handumdrehen eingerichtet. Lege Deine Lampen, Deine Hue Bridge und all Dein smartes Zubehör bereit, um das Abenteuer smartes Lichtsystem zu beginnen.
Anleitung zur Einrichtung
Einrichtung eines Starter-Sets
Starter-Set einrichten
- Lade die Hue App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.
- Öffne die Hue App. Dein Smartphone sollte mit demselben WLAN-Netz verbunden sein wie die Hue Bridge.
- Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Deine Hue Bridge mit der App zu verbinden.
- Die App sucht nach Lampen, wenn Deine Hue Bridge erfolgreich verbunden wurde. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
- Enthält Dein Starter-Set Zubehör, kannst Du es einfach gleichzeitig hinzufügen:
So richtest du einen Hue Dimmschalter ein
Wir helfen gerne
Wenn Du beim Einrichten Deines Hue Starter-Sets noch mehr Hilfe benötigst, dann lies unsere FAQ oder wende Dich an den Philips Hue Support.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.