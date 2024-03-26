Support
5 kreative Anwendungen für farbfähige Lampen

01. März 2024

Smarte Leuchtmittel mit veränderlicher Farbe sind bekannt für ihre Vielseitigkeit, die einfache Bedienung und die Millionen von möglichen Lichtfarben – aber was kann man mit all diesen Farben machen? Sieh Dir diese innovativen Möglichkeiten an, um das Beste aus Deinen farbfähigen Lampen herauszuholen.

Dynamische Szenen einstellen

In der Philips Hue App (die man auch als Farbwechsel App für Lampen bezeichnen könnte) kannst Du Deine Lampen mit dynamischen Szenen fließend durch eine Reihe von Farben und Helligkeitsstufen wechseln lassen. Wähle einfach eine Lichtszene aus der Szenengalerie aus, die Du zu „Meine Szenen“ hinzugefügt hast, und tippe auf die Play-Taste, die über der Szenenkarte erscheint. Du kannst sogar die Geschwindigkeit des Wechsels von einer Farbe zur anderen ändern, indem Du auf das Symbol mit den drei Punkten tippst. Probiere es bei Deinem nächsten Treffen mit Freunden oder der Familie aus und dekoriere die Party mit dynamischen Szenen!

Erlebe Unterhaltung auf höchstem Niveau

Um mit Philips Hue eines der besten Erlebnisse mit farbfähigen Lampen zu machen, benötigst Du eine Hue Bridge. Sie schaltet die gesamte Palette an smarten Beleuchtungsfunktionen frei, einschließlich der Synchronisierung, mit der Deine Leuchten mit veränderlicher Farbe mit den Inhalten auf Deinem Bildschirm synchronisiert werden. So kannst Du die Inhalte auf Deinem Fernseher oder PC zum Leben erwecken und eine einzigartige Lichtshow erzeugen. 

Schaffe ein fesselndes Ambiente, indem Du Deine Leuchten mit Deinem Bildschirm synchronisierst. Du kannst Deine smarten Lampen mit Deinem Fernseher oder PC-Bildschirm synchronisieren, indem Du sie an die Philips Hue Play HDMI Sync Box anschließt. Du kannst auch die Hue Sync TV App installieren oder die Hue Sync Desktop App auf Deinen PC herunterladen, um ein dynamisches visuelles Erlebnis zu schaffen, das die Inhalte auf Deinem Bildschirm zum Leben erweckt.

Smarte Idee: Veranstaltest Du eine Party? Bringe Deine Gäste zum Reden – und Tanzen! – indem Du Deine farbfähigen Lampen mit Deiner Playlist synchronisierst. Synchronisiere einfach Deine Musik mit Spotify und beobachte, wie Deine Lampen tanzen, heller und dunkler werden und ihre Farbe im Takt wechseln.

Kreative Details mit farbfähigen Leuchtmitteln

Smarte farbfähige Leuchtmittel können Dich in die richtige Stimmung versetzen – aber sie können auch Teil der Inneneinrichtung Deines Zuhauses sein. Du kannst farbiges Licht mit Lightstrips unter Deinen Bücherregale installieren und so eine stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung für Deine Bücher und Dekoration erzeugen. Richte farbiges Licht auf Pflanzen oder Kunstwerke, um einen Blickfang zu schaffen, oder lasse farbiges Licht auf kahle Wände scheinen, um einen einzigartigen Wandflutungseffekt zu erzielen.

Farbfähige Lampen als Timer nutzen

Anstatt den schrillen Ton eines Weckers als Timer zu benutzen, verwende farbfähige LED-Lampen. Lasse das Wohnzimmer in lilafarbenes Licht tauchen, um die Kinder aufzufordern, das letzte Spiel vor dem Schlafengehen zu beenden – und schalte dann fünf Minuten später auf ein tieferes Lila um, um sie wissen zu lassen, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Du kannst Deine Lampen auch ganz umweltbewusst nutzen, um im Zeitplan zu bleiben: Stelle einen Timer für Deine Dusche ein und lasse das Licht rot (oder grün!) aufleuchten, wenn Du Dein Zeitlimit überschritten hast.

Smarte, farbfähige Lampen für den Außenbereich

Verwandle Deinen Außenbereich mit den voreingestellten Lichtszenen in der Philips Hue App in unterschiedliche Orte. Mit farbfähigen Lampen für den Außenbereich kannst Du die perfekte Kulisse für Deinen Sushi-Abend schaffen, indem Du Deinen Garten in den leuchtenden roten, blauen und violetten Lichtern der Lichtszene Osaka beleuchtest. Hol Dir mit der Szene Honolulu oder Palm Beach den Strand nach Hause und vertreibe den Urlaubsblues – oder kühle Dich in einer warmen Nacht mit der Lichtszene Nordlichter.

