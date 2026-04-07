Die Waschtischbeleuchtung spielt eine entscheidende Rolle dabei, eine klare, schmeichelhafte und schattenfreie Umgebung zu schaffen – wird in der Badplanung jedoch oft übersehen. Die effektivsten Einstellungen bieten genug Helligkeit, um Details genau zu erkennen, und verwenden ein neutrales bis weiches weißes Licht, das natürliches Tageslicht nachahmt. So kannst Du sicherstellen, dass Make-up, Rasur und Hautpflege gleichmäßig und lebensecht aussehen.

Mit ausgewogener Schminkbeleuchtung kannst Du grelles Überstrahlen und Farbverzerrungen vermeiden und Dein Gesicht für die tägliche Pflege gleichmäßig ausleuchten. Platzierung und Lichtqualität sind genauso wichtig wie die Helligkeit – vor allem in der Nähe von Spiegeln – und machen eine durchdachte Waschtischbeleuchtung zu einer der wirkungsvollsten Verbesserungen in jedem Badezimmer.

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