Weihnachtsbaumbeleuchtung: Tipps und Tricks

Wenn Du die Integration von Philips Hue + Spotify noch nie verwendet hast, kannst Du Dich auf ein tolles Erlebnis freuen! Du findest diese Funktion auf der Registerkarte „Synchronisieren“ in der Hue App. Du musst lediglich Dein Spotify-Konto (kostenlos oder kostenpflichtig) mit Deinem Philips Hue Konto verknüpfen.

Nach dem Einrichten kannst Du einen Entertainmentbereich mit Deiner Hue Festavia Lichterkette und anderen farbfähigen Leuchten im Raum erstellen. Unsere Favoriten? Der Hue Ambiance Gradient Lightstrip, die Hue Gradient Signe Stehleuchte und die Hue Go Tischleuchte – sie setzen großartige Akzente in Kombination mit Deinem Baumschmuck.

Wenn Deine Weihnachtsbeleuchtung mit Musik synchronisiert ist, kannst Du die perfekte Partystimmung oder eine festliche Atmosphäre für die Bescherung schaffen.

Gute Idee: Wenn Du die Synchronisierung anpasst, verwende die Einstellung „Automatisch“ für Farbe. Auf diese Weise ermittelt die App die besten Farbkombinationen auf der Grundlage des Musikgenres – in diesem Fall: Weihnachten!