Support
Verwandle Deinen Außenbereich mit Licht

Verwandle Deinen Außenbereich mit Licht

Alle Outdoor-Produkte ansehen

Entdecke unsere beliebtesten Außenleuchten

Die Leuchten von Philips Hue sind im wahrsten Sinne des Wortes die smarte Art, Deinen Garten zu beleuchten. Unsere umfangreiche Kollektion an Außenleuchten ermöglicht es Dir, die Beleuchtung Deines Außenbereichs ganz nach Deinen Vorstellungen zu gestalten.

Sale
Motion Sensor Outdoor schwarz

Hue

Motion Sensor Outdoor schwarz

59,99 €

Sale
Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

349,99 €

Sale
Lily Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily Outdoor Spot Erweiterung schwarz

109,99 €

Lily Outdoor Spot Basis-Set schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily Outdoor Spot Basis-Set schwarz

149,99 €

Sale
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

159,99 €

Sale
Amarant lineare Außenleuchte

Hue White & Color Ambiance

Amarant lineare Außenleuchte

189,99 €

Appear Outdoor Wandleuchte silber

Hue White & Color Ambiance

Appear Outdoor Wandleuchte silber

179,99 €

Artikel fast ausverkauft

Sale
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

159,99 €

Daylo Outdoor Wandleuchte silber

Hue White & Color Ambiance

Daylo Outdoor Wandleuchte silber

149,99 €

Artikel fast ausverkauft

Daylo Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Daylo Outdoor Wandleuchte schwarz

139,99 €

Artikel fast ausverkauft

Sale
Discover Flutlicht

Hue White & Color Ambiance

Discover Flutlicht

199,99 €

Econic Outdoor hängende Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Econic Outdoor hängende Wandleuchte schwarz

189,99 €

Econic Outdoor quadratische Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Econic Outdoor quadratische Wandleuchte schwarz

189,99 €

Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz

169,99 €

Alle Outdoor Produkte ansehen

Erlebe unsere Niedervolt Außenleuchten

Mit Niederspannungstechnik kannst Du Deine Outdoor-Kollektion ganz einfach erweitern, unabhängig davon, wo Deine Verkabelung liegt. Stelle Deine Leuchten an einem beliebigen Ort auf, verbinde sie miteinander und schließe das Netzteil an.

Im Außenbereich installierte Amarant smarte lineare Außenleuchte

Einfach zu installieren und zu erweitern

Dank unserer Niederspannungs-Kollektion ist smarte Beleuchtung einfacher denn je: Du kannst mehrere Leuchten an ein einziges Netzteil anschließen, das in jede normale Steckdose passt, und Deine smarte Beleuchtung sofort nutzen.

Mehr erfahren über Niederspannungsbeleuchtung
Smarte Außenbeleuchtung auf einer Terrasse

Gestalte Deinen Außenbereich

Mit der Hue App ist es ganz einfach Deinen Garten zu verschönern. Entdecke in der Hue Lichtszenen Galerie, welche Szenen am besten mit Deiner Außenbeleuchtung harmonieren, um die von Dir gewünschte Stimmung erzeugen.

Vergleiche verschiedene Möglichkeiten Deinen Außenbereich zu gestalten

Infos über Philips Hue

Eine Gruppe von Freunden genießt eine Mahlzeit im Freien auf einer Terrasse, die mit farbenfrohem, intelligentem Licht dekoriert ist.

Entdecke unsere smarte Außenbeleuchtung

Installiere Leuchten im Außenbereich, die mit dem smarten Philips Hue Lichtsystem verbunden werden können, und erwecke Deinen Außenbereich mit Licht zum Leben.
Eine Frau kommt nach Hause, während die Eingangstür und die Zuwegung mit Wand- und Sockelleuchten ausgeleuchtet ist

Willkommen zu Hause mit Licht

Nutze die Willkommen zuhause-Automatisierung, um mit smartem Licht zuhause begrüßt zu werden! Beleuchte automatisch Deinen Vorgarten, die Veranda oder die Einfahrt, wenn Du nach Hause kommst.
Ein Eindringling nähert sich einer Haustür, die von zwei Wandlampen mit hellem, warmem, intelligentem Licht beleuchtet wird.

Ein besseres Gefühl mit smarter Beleuchtung

Lass es mit der automatischen Funktion „Anwesenheit simulieren“ immer so aussehen, als wärst Du zuhause. Hierfür schaltet die Funktion Deine Lampen basierend auf der normalen Aktivität in einem Raum ein- und aus.

Über den Philips Hue Outdoor Sale

Wann findet der Philips Hue Outdoor Sale statt?

Welche Art von Außenleuchten sind Teil des Outdoor Sales?

Wie kann ich über alle Angebote und Aktionen von Philips Hue auf dem Laufenden bleiben?

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay