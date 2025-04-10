Die Leuchten von Philips Hue sind im wahrsten Sinne des Wortes die smarte Art, Deinen Garten zu beleuchten. Unsere umfangreiche Kollektion an Außenleuchten ermöglicht es Dir, die Beleuchtung Deines Außenbereichs ganz nach Deinen Vorstellungen zu gestalten.
Entdecke unsere beliebtesten Außenleuchten
Hue
Motion Sensor Outdoor schwarz
59,99 €
Hue White & Color Ambiance
Amarant lineare Außenleuchte
189,99 €
Hue White & Color Ambiance
Discover Flutlicht
199,99 €
Erlebe unsere Niedervolt Außenleuchten
Mit Niederspannungstechnik kannst Du Deine Outdoor-Kollektion ganz einfach erweitern, unabhängig davon, wo Deine Verkabelung liegt. Stelle Deine Leuchten an einem beliebigen Ort auf, verbinde sie miteinander und schließe das Netzteil an.
Einfach zu installieren und zu erweitern
Dank unserer Niederspannungs-Kollektion ist smarte Beleuchtung einfacher denn je: Du kannst mehrere Leuchten an ein einziges Netzteil anschließen, das in jede normale Steckdose passt, und Deine smarte Beleuchtung sofort nutzen.
Gestalte Deinen Außenbereich
Mit der Hue App ist es ganz einfach Deinen Garten zu verschönern. Entdecke in der Hue Lichtszenen Galerie, welche Szenen am besten mit Deiner Außenbeleuchtung harmonieren, um die von Dir gewünschte Stimmung erzeugen.
Schaffe ein besonderes Ambiente für einen Abend im Freien
Verleihe Deiner Party eine besondere Atmosphäre
Begrüße Deine Gäste mit Licht
Infos über Philips Hue
Über den Philips Hue Outdoor Sale
Wann findet der Philips Hue Outdoor Sale statt?
Wann findet der Philips Hue Outdoor Sale statt?
Welche Art von Außenleuchten sind Teil des Outdoor Sales?
Welche Art von Außenleuchten sind Teil des Outdoor Sales?
Wie kann ich über alle Angebote und Aktionen von Philips Hue auf dem Laufenden bleiben?
Wie kann ich über alle Angebote und Aktionen von Philips Hue auf dem Laufenden bleiben?
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.