An inside look at outdoor wall lights

Sobald Du den Zweck Deiner Außenwandleuchte festgelegt hast, kannst Du aus einer breiten Palette von Stilen und Funktionen wählen. Von minimalistischen, eleganten Designs, die sich nahtlos in moderne Umgebungen einfügen, bis hin zu verschnörkelten und traditionellen Leuchten, die einen Hauch von zeitlosem Charme versprühen, gibt es eine passende Außenwandleuchte für jeden Stil.

Wandleuchter sind elegante Außenwandleuchten und bekannt für ihre ästhetischen und funktionalen Qualitäten. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, von klassischen Laternen bis hin zu moderneren Designs.

Bei den Up- und Downlights für den Außenbereich strahlt das Licht sowohl nach oben als auch nach unten, was perfekt für größere Flächen wie eine Außenwand ist.

Flutlichter sorgen für eine dynamische, stimmungsvolle Beleuchtung und verbessern die Sichtbarkeit für zusätzliche Sicherheit in Gärten, auf Terrassen und in Einfahrten. Sie verleihen Deinem Außenbereich Stil und erhöhen gleichzeitig Dein Sicherheitsgefühl.

Spots sorgen für eine dynamische, stimmungsvolle Beleuchtung und verbessern die Sichtverhältnisse für zusätzliche Sicherheit in Gärten, auf Terrassen und in Einfahrten. Sie verleihen Deinem Außenbereich Stil und erhöhen gleichzeitig Dein Sicherheitsgefühl..

Wandlaternen sind für ihr klassisches und zeitloses Aussehen bekannt und haben ein traditionelles oder Vintage-Design, das für rustikalen Charme sorgt und gleichzeitig eine gute Beleuchtung bietet.

Die breite Palette an Wandleuchten bietet Dir eine reiche Auswahl, mit der Du eine ganz individuelle Außenbeleuchtung zusammenstellen kannst, die perfekt auf Deinen persönlichen Geschmack abgestimmt ist. Einige Wandleuchten haben sogar zwei Lichtstrahlen, die sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet sind, wie zum Beispiel die Dymera Wandleuchte, deren Licht Du individuell steuern kannst.

Entdecke die gesamte Palette der smarten Außenleuchten von Philips Hue.