An inside look at outdoor wall lights

24.01.2024

Wenn Du Dich noch nie mit dekorativen Wandleuchten befasst hast, kann es schwierig sein, zu wissen, wonach Du suchst und was Du beachten solltest. Dieser Artikel gibt Dir einen Überblick und ein tieferes Verständnis für die verschiedenen Möglichkeiten der Außenbeleuchtung, für das Angebot an Leuchten und dafür, wie Du Deine Außenbeleuchtung installieren und steuern kannst.

Wandleuchten für den Außenbereich und ihre Verwendung

Moderne Wandleuchten für den Außenbereich können eine Vielzahl von Funktionen erfüllen, aber in der Regel werden sie für Folgendes verwendet:

  • Aufwertung der äußeren Ästhetik Deines Hauses.
  • Kreation eines einladenden Ambientes bei Zusammenkünften im Freien.
  • Sicherheit und Schutz für mehr innere Ruhe.

Du kannst Dich darauf konzentrieren, architektonische Merkmale hervorzuheben, einen gemütlichen Lebensraum im Freien zu schaffen oder für eine angemessene Beleuchtung der Wege zu sorgen. Du kannst aber auch alle drei Möglichkeiten gleichzeitig nutzen (natürlich in unterschiedlichem Maße!). Bestimme einfach zuerst, was Du erreichen möchtest und was Du benötigst. Das hilft Dir bei der Auswahl von Leuchten, die Deinen Anforderungen entsprechen, und bei der Platzierung für eine optimale Wirkung.

Weitere Ideen für die Außenbeleuchtung erhältst Du hier.

Arten der Außenwandbeleuchtung

Sobald Du den Zweck Deiner Außenwandleuchte festgelegt hast, kannst Du aus einer breiten Palette von Stilen und Funktionen wählen. Von minimalistischen, eleganten Designs, die sich nahtlos in moderne Umgebungen einfügen, bis hin zu verschnörkelten und traditionellen Leuchten, die einen Hauch von zeitlosem Charme versprühen, gibt es eine passende Außenwandleuchte für jeden Stil.

Wandleuchter sind elegante Außenwandleuchten und bekannt für ihre ästhetischen und funktionalen Qualitäten. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, von klassischen Laternen bis hin zu moderneren Designs. 
Bei den Up- und Downlights für den Außenbereich strahlt das Licht sowohl nach oben als auch nach unten, was perfekt für größere Flächen wie eine Außenwand ist.
Flutlichter sorgen für eine dynamische, stimmungsvolle Beleuchtung und verbessern die Sichtbarkeit für zusätzliche Sicherheit in Gärten, auf Terrassen und in Einfahrten. Sie verleihen Deinem Außenbereich Stil und erhöhen gleichzeitig Dein Sicherheitsgefühl.
Spots sorgen für eine dynamische, stimmungsvolle Beleuchtung und verbessern die Sichtverhältnisse für zusätzliche Sicherheit in Gärten, auf Terrassen und in Einfahrten. Sie verleihen Deinem Außenbereich Stil und erhöhen gleichzeitig Dein Sicherheitsgefühl..
Wandlaternen sind für ihr klassisches und zeitloses Aussehen bekannt und haben ein traditionelles oder Vintage-Design, das für rustikalen Charme sorgt und gleichzeitig eine gute Beleuchtung bietet.
Die breite Palette an Wandleuchten bietet Dir eine reiche Auswahl, mit der Du eine ganz individuelle Außenbeleuchtung zusammenstellen kannst, die perfekt auf Deinen persönlichen Geschmack abgestimmt ist. Einige Wandleuchten haben sogar zwei Lichtstrahlen, die sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet sind, wie zum Beispiel die Dymera Wandleuchte, deren Licht Du individuell steuern kannst.
Entdecke die gesamte Palette der smarten Außenleuchten von Philips Hue.

Natascha Seeger Cross

Stromversorgung für Außenwandleuchten

Um die richtige Wahl zu treffen, ist es auch wichtig zu verstehen, wie die verschiedenen modernen flach montierten Außenwandleuchten mit Strom versorgt werden. Bei Philips Hue bieten wir zwei Arten von Außenleuchten an:

Standard-Netzspannung, die direkt mit dem Stromnetz Deines Hauses verbunden ist. So erhältst Du eine gleichmäßige und zuverlässige Lichtquelle, die sich ideal für Bereiche eignet, in denen eine kontinuierliche Beleuchtung erwünscht ist – z. B. in Sicherheitsbereichen und in Bereichen, in denen Du Dich häufig aufhältst.

Niederspannung, die mühelos durch das Einstecken in normale Außensteckdosen installiert werden kann. Eine vielseitige und benutzerfreundliche Option zur Beleuchtung von Gartenwegen, zur Akzentuierung von besonderen Elementen und zur Schaffung einladender Außenbereiche.

Da jede Stromquelle unterschiedliche Stärken hat, ist es am besten, wenn Du Deine Außenbeleuchtung an Deine Vorlieben und Bedürfnisse anpasst.

Personalisierung von Außenwandleuchten

Die Steuerung von modernen Außenwandleuchten kann mit einem smarten Lichtsystem wie Philips Hue einfach und nahtlos sein. Mit der Philips Hue App kannst Du Deine Außenleuchten direkt von Deinem Smartphone oder Tablet aus verwalten und einstellen.

Entdecke eine Palette von mehr als 16 Millionen Farben und ein Spektrum weißer Lichttöne. Beleuchte Objekte, Bäume oder Wege, um Deinen Außenbereich nach Deinen Wünschen zu gestalten. Speichere Deine Lieblingskonfigurationen und rufe sie mit einem einfachen Tippen in der Hue App wieder auf.

Außerdem kannst Du Zeitpläne festlegen, um Deine Außenbeleuchtung zu automatisieren und sicherzustellen, dass sie zu bestimmten Zeiten ein- und ausgeschaltet wird (oder wenn Du kommst und gehst!), um Energie zu sparen, wenn sie nicht benötigt wird. Mit der Hue App hast Du die Flexibilität, Deinen Außenbereich mit Licht zu gestalten und ihn sowohl funktional als auch ästhetisch aufzuwerten.

