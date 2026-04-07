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Hue Pendelleuchtenkordeln mit Hue Filament Bulbs über dem Esstisch

Größenratgeber für Pendelleuchten

21. Januar 2026

Pendelleuchten tun mehr, als einen Raum zu erhellen — sie beeinflussen Balance, Komfort und Atmosphäre. In der richtigen Größe können sie eine Kücheninsel einladender wirken lassen, den Bereich um das Spülbecken hervorheben oder in einem hohen Treppenhaus zu einem skulpturalen Blickfang werden Aber die Wahl der richtigen Größe und Höhe der Pendelleuchte kann überwältigend sein, wenn Du dir nicht sicher bist, welche Maße Du beachten musst.

Dieser Leitfaden zur Größe von Pendelleuchten bietet klare Designerregeln und alle erforderlichen Maße. Unsere Tipps für Pendelleuchten gelten auch für die Größe und Prinzipien von Pendelleuchten über Inseln sowie Kücheninseln und enthalten Richtlinien für Pendelleuchten über Spülbecken. Du findest praktische Maßformeln, Tipps zu visuellen Proportionen und Inspirationen von Philips Hue, mit denen Du für jeden Moment die passende Beleuchtung erschaffen kannst.

Hue Perifo Schienenbeleuchtung für die Küche erhellt eine Küche mit Pendelleuchten

So bestimmst Du die richtige Größe für Pendelleuchten

Designer beginnen oft mit drei wichtigen Überlegungen: Höhe, Abstand und Maßstab. Bei der Platzierung von Pendelleuchten über Kücheninseln, Spülbecken oder Treppen sind die Grundlagen immer die gleichen.

Wichtige Regeln:

  • Höhe: Pendelleuchten sollten 76–91 cm (30–36 Zoll) über der Oberfläche hängen

  • Abstand: Zwischen den Pendelleuchten 61–91 cm (24–36 Zoll) freilassen

  • Anpassung an die Decke: Für jede zusätzlichen 30 cm (1 Fuß) Deckenhöhe über 244 cm (8 Fuß) etwa 7,5 cm (3 Zoll) zusätzliche Abhängung einplanen.  

  • Maßstab: Wähle einen Pendelleuchtendurchmesser aus, der zum Raum und der Oberfläche darunter passt

Diese Maße sorgen für freie Sichtlinien, eine gleichmäßige Lichtverteilung und ausgewogene Proportionen. Erfahre auf mehr darüber, wie Du Pendelleuchten aufhängst.

 

 

Größe und Platzierung von Pendelleuchten für Kücheninseln

Wenn Du Pendelleuchten für die Beleuchtung Deiner Kücheninsel verwendest, wähle sie nach der Größe der Insel und der Höhe der Decke aus. Das Aufhängen mehrerer kleinerer Pendelleuchten in einer Reihe schafft eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gemütliche Atmosphäre. Eine Kücheninsel ist einer der beliebtesten Orte, um Pendelleuchten aufzuhängen, und die richtigen Proportionen haben einen großen Einfluss auf den gesamten Raum.

Eine Deckenleuchte in Form einer Pendelleuchte wirft ein warmes Licht auf einen Küchentisch

Was ist die ideale Höhe für Pendelleuchten über Kücheninseln?

Hänge die Pendelleuchten bei standardmäßigen Decken (244 cm, 8 Fuß) wie folgt:

  • 76-91 cm (30-36 Zoll) über der Arbeitsplatte

Bei höheren Decken erhöht sich dieser Wert um:

  • 7,5 cm (3 Zoll) für jeweils zusätzliche 30 cm 

Diese Höhe sorgt für klare Sicht und schafft gleichzeitig eine konzentrierte, funktionale Beleuchtung.

Größe der Pendelleuchten für Deine Kücheninsel

So wählst Du die richtige Größe:

  • Kleine Inseln (122–152 cm / 4–5 Fuß): Kompakte Pendelleuchten

  • Mittelgroße Inseln (183–213 cm / 6–7 Fuß): Mittelgroße Pendelleuchten

  • Große Inseln (244–274 cm / 8–9 Fuß): Mittelgroße bis große Pendelleuchten

Designer-Tipp: 
Eine einfache Formel lautet: 
Durchmesser der Pendelleuchte ≈ Breite der Insel ÷ 5 
Das sorgt für ein angenehmes visuelles Gleichgewicht.

Wie viele Pendelleuchten brauchst Du für eine lange Insel?

  • Inselbreite 152–183cm (5–6 Fuß) → 2 Pendelleuchten

  • Inselbreite 213–274cm (7–9 Fuß) → 2 oder 3 Pendelleuchten

  • 305 cm+ (10 ft+) Insel → 3 Pendelleuchten oder eine lange lineare Leuchte

In welchem Abstand zueinander sollten Pendelleuchten aufgehängt werden?

  • 61–91cm (24–36 Zoll) von Mitte zu Mitte

  • 30cm (12 Zoll) vom Rand der Insel zur ersten Pendelleuchte

    Dieser Abstand sorgt für einen gleichmäßigen Rhythmus des Lichts auf der Inseloberfläche.

Produkte für die Beleuchtung von Kücheninseln

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Pendelleuchten über Spülbecken

Wenn Du die Größe der Pendelleuchte über Deiner Spüle auswählst, solltest Du die Breite der Spüle und die Höhe der Decke berücksichtigen. Eine mittelgroße Pendelleuchte eignet sich im Allgemeinen gut, um die richtige Lichtintensität zu liefern, ohne optisch zu dominant zu sein. Waschbeckenbereiche profitieren von einer Beleuchtung, die sowohl praktisch als auch warm ist.

Eine moderne Küche, beleuchtet mit smartem, kaltweißem Licht aus Pendelleuchten und Lightstrips unter dem Schrank

Ideale Aufhängehöhe

  • Die Unterkante der Pendelleuchte aufhängen auf:
  • 76-91 cm über dem Spülbeckenrand oder der Arbeitsplatte.

Größe

Kleine oder mittelgroße Pendelleuchten helfen dabei, einen Bereich nicht zu überwältigen.

Lichtqualität

Wähle einstellbares Weißlicht:

  • 2700-3000 K für ein weiches, warmes Ambiente

  • 3000–4000 K für helle funktionale Beleuchtung

Mit Philips Hue kannst Du im Handumdrehen zwischen warmem und kaltem Licht wechseln. Das smarte Lichtsystem von Philips Hue bietet viele weitere smarte Funktionen. Du kannst Deine Küchenleuchten mit Automatisierungen in der Hue App automatisch ein- und ausschalten. Genieße eine warme Begrüßung am Morgen und lasse die Lichter nachts herunterdimmen. Wir haben oft alle Hände voll, wenn wir in die Küche gehen oder sie verlassen. Wenn Du einen Smart Home-Assistenten hast, warum nicht die Sprachsteuerung nutzen? Gib einfache Sprachbefehle, um Pendelleuchten zu dimmen, aufzuhellen oder ein- und auszuschalten. Perfekt, wenn Du nasse oder mit Essen verschmierte Hände hast!

Hol Dir weitere Inspirationen für die Küchenbeleuchtung und entdecke smarte Leuchten, die Deine Umgebung aufwerten können.

 

 

Pendelgröße für Treppenhäuser und hohe Decken

Pendelleuchten – besonders wenn mehrere davon aufgehängt werden – setzen im Treppenhaus ein Statement und sorgen für eine großzügige Ausleuchtung. Sorge dafür, dass Pendelleuchten über Treppen hoch genug hängen, dass man darunter durchgehen kann, ohne anzustoßen. Große, helle Pendelleuchten sind perfekt für Treppen geeignet und sorgen für kräftiges Licht – ideal für Räume mit doppelter Höhe.

Lineare Pendelleuchte - Hue Ensis in schwarz für über Deinem Küchentisch

Empfohlene Fallhöhe

Ein Pendelleuchte hängt üblicherweise:

244–366 cm (8–12 Fuß) unter der Decke

So stellt man sicher, dass die Pendelleuchte den sichtbaren Höhenraum sinnvoll ausfüllt.

Ideale Leuchtentypen

  • Überdimensionale Statement-Pendelleuchten

  • Cluster mit mehreren Lichtquellen

  • Verstellbare Kabel-Pendelleuchten

  • Hohe lineare Pendelleuchten 

Intelligente Beleuchtung kann die Dramatik noch verstärken, indem sie die Helligkeit zu verschiedenen Tageszeiten anpasst.

Smarte Schienenbeleuchtung Perifo in Schwarz, die in verschiedenen Bereichen eines Hauses an der Decke montiert wird

 

 

Zusätzliche Überlegungen zur Dimensionierung

Formeln für den Durchmesser von Pendelleuchten

  • Zwei beliebte Formeln:

  • Durchmesser der Pendelleuchte = Breite der Insel ÷ 5

Kombinierte Breite der Pendelleuchten insgesamt = 60–70% der Länge der Insel

Lumen für verschiedene Anwendungsfälle von Pendelleuchten

  • Aufgabenbereiche: 300-600+ Lumen

  • Umgebungsbereiche: 200-300 Lumen

  • Dekorative Pendelleuchten: Je nach Atmosphäre flexibel

Formen wählen

  • Kugel: gleichmäßiges, weiches Licht

  • Kegel: Fokussierte funktionale Beleuchtung

  • Trommel: warmes Umgebungslicht

  • Linear: Moderne, direktionale Beleuchtung 

 

 

Wie Philips Hue Deine Pendelleuchten besser macht

Philips Hue Pendelleuchten und smarte Lampen bieten Flexibilität für jeden Raum. Du kannst die Helligkeit und die Farbtemperatur einstellen oder sogar Szenen erstellen, die sich im Laufe des Tages automatisch verändern.

Mann und Frau kochen an ihrer Kücheninsel unter drei weißen Pendelleuchten

Zu den Highlights gehören:

  • Feine Helligkeitsregelung für Aufgaben- oder Umgebungsbeleuchtung

  • Warmes bis kühles Weiß und Farboptionen (je nach Modell)

  • Dimmen ohne Neuverkabelung 

  • Automatisierungen, die das Licht an Deine Morgenroutine oder Abendstimmung anpassen

  • Lange Kabeloptionen bei ausgewählten Pendelleuchten für hohe Decken

Eigenschaften smarter Beleuchtung

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Praktische Checkliste vor dem Kauf

  • Ceiling height (important for drop length)

  • Counter, sink or table width

  • Pendant diameter

  • Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm) 

  • Number of pendants & spacing

  • Type of light needed (task, ambient or decorative)

  • IP rating if used near water

  • Smart bulb compatibility 

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